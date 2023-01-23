Esra Erol’da Hakaretlerden Dolayı Yayın Durdu! Eşi, En Yakın Arkadaşından Hamile Kalınca…

Programa geçtiğimiz haftalarda katılan Galip Bey, eşinin evden malzemeleri toplayarak kaçtığını ifade etmişti. Eşinin Gökhan’ın yanında olduğundan emin olan Galip Bey, boşanmak istediğini ifade etti. 5 aylık hamileyken evi terk ettiğini ifade eden Galip Bey, çocuklarını kendisine hiç göstermediğini ve sessiz sedasız doğum yaptığını açıklamıştı. Esra Erol ise çalışmalara başlamış ve Büşra Hanım’ı bulmuştu. Bu akşam ekranlara gelen bölümde yaşananlar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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