Esra Erol’da Hakaretlerden Dolayı Yayın Durdu! Eşi, En Yakın Arkadaşından Hamile Kalınca…
ATV Ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da artık arka arkaya edilen hakaretlerden dolayı yayın durmak zorunda aldı. 9 yıldır evli olduğu eşi, en yakın arkadaşıyla bebek yapınca programa katılan ismin sinirleri tavana vurdu. Mutlu, huzurlu olmak isterken dert sahibi olan kişi, ATV ekranlarını adeta salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Programa geçtiğimiz haftalarda katılan Galip Bey, eşinin evden malzemeleri toplayarak kaçtığını ifade etmişti. Eşinin Gökhan’ın yanında olduğundan emin olan Galip Bey, boşanmak istediğini ifade etti. 5 aylık hamileyken evi terk ettiğini ifade eden Galip Bey, çocuklarını kendisine hiç göstermediğini ve sessiz sedasız doğum yaptığını açıklamıştı. Esra Erol ise çalışmalara başlamış ve Büşra Hanım’ı bulmuştu. Bu akşam ekranlara gelen bölümde yaşananlar herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.