Ankara - Bursa otobüs bileti ne kadar 2023? Ankara – Bursa Otobüs Bileti Kamil Koç, Pamukkale, Nilüfer, Uludağ Kaç Lira?

Bursa, Türkiye'de bir şehir ve il ve ülkenin dördüncü en kalabalık şehridir. 2021 yılı itibariyle 3.147.818 nüfusa sahiptir. Marmara bölgesinin güneyinde, 40° kuzey enlemi ile 29° doğu boylamı arasında yer alır. Eski adı Hüdavendigâr'dır. Kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya, doğusunda Bilecik, güneyinde Kütahya ve batısında Balıkesir ile çevrilidir.

Ekonomik olarak Türkiye'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Bursa, doğal ve tarihi zenginlikleri ile önem taşımaktadır. Osmanlı devletinin ilk başkenti olduğu için Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk günlerinden kalma çok sayıda tarihi mekana sahiptir. Bursa alışveriş merkezleri, parkları, müzeleri ve çarşısıyla tanınır. Aynı zamanda Marmara bölgesinin İstanbul'dan sonra ikinci büyük şehridir. Bursa, Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biridir ve İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatçıdır. Şehrin futbol takımı Bursaspor 2009-10 Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

Ankara - Bursa arası ortalama otobüs yolculuğu yaklaşık 5 saat 39 dakika sürer. Bursa Güzergahı işleten otobüs firmaları arasında Venn Seyahat, Lüks Bayburt Seyahat, Lüks Artvin Seyahat, Mek Ağrı Dağı Turizm, Hatay Günsas Turizm, Esadaş Turizm, Sakarya Vib Turizm, Niğde İnan Turizm, Lüks Yalova Seyahat ve Tokat Seyahat yer alıyor. Ankara - Bursa otobüs hattının en sık kullanılan operatörü Sakarya Vib Turizm firmasıdır. Ankara - Bursa arası en ucuz otobüs bileti 100,00 TL.

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali Nerede?

Bursa Otogarı olarak da bilinen Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali, Bursa'ya otobüsle ulaşmak isteyenlerin ana otogarıdır. 15 Haziran 1995'te hizmete açılmıştır. Terminal 117.000 m2'lik bir alana kurulu olup, bunun 14.000 m2'si kapalıdır.

Bursa Otogarı, 2009 yılından bu yana Bursa Ulaşım Toplu Taşıma A.Ş. (BURULAŞ) tarafından işletilmektedir. Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden günlük 800'den fazla otobüs hareket etmektedir. Bu seferler sırasında terminalden günlük yaklaşık 30.000 kişi seyahat etmektedir.

En Ucuz Ankara - Bursa Otobüs Seferleri ve Bilet Fiyatları

Lüks Yalova Seyahat 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı - Bursa Otogarı 280,00 TL

Lüks Gümüşhane 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Tokat Seyahat 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Öz Sivas Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Can Diyarbakır Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Ali Osman Ulusoy 2+2 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Astor Seyahat 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 190,00 TL

Yeni Erciş İtimat Seyahat 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Lüks Artvin Seyahat 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 169,00 TL

Ağrı Vip Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 220,00 TL

Hatay Günsas Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 200,00 TL

Palandöken Seyahat 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 200,00 TL

Öz Elbistan Seyahat 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 190,00 TL

Metro Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Sakarya Vib Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 400,00 TL

Balıkesir Hakser Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 189,00 TL

Balıkesir Uludağ Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 189,00 TL

Es Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 179,00 TL

Kamil Koç 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 250,00 TL

Pamukkale Turizm 2+1 Ankara Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 250,00 TL

Topçam Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 179,00 TL

Siirt Petrol 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Niğde Aydoğanlar 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 200,00 TL

Mersin Nur Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 170,00 TL

Elazığ Murat Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 200,00 TL

Vip Kahramanmaraş 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 160,00 TL

As Adana Seyahat 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Giresun Seyahat 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 150,00 TL

Yeşil Muş Ovası 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 170,00 TL

Hatay CSR Turizm 2+1 Ankara (Aşti) Otogarı Bursa Otogarı 200,00 TL

Bursa’da Ne Yenir? Bursa’nın Meşhur Yiyecekleri…

Bursa Kebabı (İskender Kebap)

Kestane Şekeri

Tirilye Zeytini

Gemlik Sofralık Zeytini

Kemal Paşa Tatlısı

Sütlü Bursa Helvası

İnegöl Köfte

Ciğer Sarma

Mağlıç Peyniri

Mihaliç Peyniri

Pideli Köfte

Cevizli Lokum

Kaymaklı Ekmek Kadayıfı

Cantık

Tahinli pide

Muradiye Çorbası

Bursa’da Gezilecek Yerler Neresidir?

Uludağ Kayak Merkezi

Uludağ

Gölyazı

Mudanya

İznik

Cumalıkızık

Karacabey Longoz Ormanları

Tümbüldek Kaplıcaları

Cumalıkızık

Tirilye

Çarşılı Köprü Irgandı

Uluabat Gölü

Somuncu Baba Türbesi

Ulu Cami

Emir Sultan Camii

Yeşil Türbe

Tarihi Çınar

Ağlayan Çınar

Bursa Kalesi

Oylat

Keramet Su Kaplıcası

Suuçtu Şelalesi

Ankara - Bursa otobüs bileti ne kadar 2023?