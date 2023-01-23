Survivor Berdan Mardini’nin Yarışmadan Ayrılma Sebebi Az Önce Ortaya Çıktı! “Yazıklar Olsun!”
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da dün akşam yarışmadan çekilen isimlerden bir tanesi de Berdan Mardini olmuştu. Hastalık sebebiyle çekildiği bilinen Berdan Mardini’nin nasıl bir soru yaşadığı ise açıklanmamıştı. Az önce ortaya çıkan bu bilgi ise birçok seyirci tarafından “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu. Peki, Survivor yarışmacısı Berdan Mardini neden yarışmadan çekilmiş?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, tüm heyecanıyla kaldığı yerden devam ediyordu. Dokunulmazlık oyunlarının ekranlara geldiği Survivor yarışmasında kazanan takım ilk günden bu güne istikrarını bozmayan Gönüllüler olmuştu. Konseyde ise Acun Ilıcalı, iki yarışmacının ayrıldığını ifade etmişti. Bunlardan bir tanesi Seçkin Piriler olurken bir tanesi ise Berdan Mardini olmuştu. Piriler, yarışmanın zorluğuna dayanamadığını ve başarısız olduğunu kabul etmediğini ifade ederken; Berdan Mardini hakkında ise Acun Ilıcalı sağlık problemleri olduğunu dile getirmişti. Peki, neler oluyor?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.