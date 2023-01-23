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23 Oca 2023 - 21:03

Survivor Berdan Mardini’nin Yarışmadan Ayrılma Sebebi Az Önce Ortaya Çıktı! “Yazıklar Olsun!”

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da dün akşam yarışmadan çekilen isimlerden bir tanesi de Berdan Mardini olmuştu. Hastalık sebebiyle çekildiği bilinen Berdan Mardini’nin nasıl bir soru yaşadığı ise açıklanmamıştı. Az önce ortaya çıkan bu bilgi ise birçok seyirci tarafından “Yazıklar olsun” yorumlarına neden oldu. Peki, Survivor yarışmacısı Berdan Mardini neden yarışmadan çekilmiş?