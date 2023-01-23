- 23 Oca 2023 - 21:25 G: 24 Oca 2023 - 00:42

Kızılcık Şerbeti Nursema Herkesin Tercümanı Oldu! İçimizdekileri Bas Bas Bağırdı! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Kızılcık Şerbeti’nde Nursema karakterinin herkesin hakkını avcuna koyduğu gündeme bomba gibi düştü. Yayınlanan sahneyi izleyenler ise “İçlerim yağları eridi!” demeden yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin hem konusu hem de oyuncuları seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artan dizide Doğa ve Fatih’in aşkı ele alınsa bile yan rollerin önemi bariz bir şekilde görülüyordu. Doğa’nın görümcesi olan Nursema’nın ise son bölümde her şeyi çatır çatır söylediği sahne, sosyal medyanın gündeme oturdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Oca 2023 - 21:25 Ankara- Yaşam

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