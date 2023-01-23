Kızılcık Şerbeti Nursema Herkesin Tercümanı Oldu! İçimizdekileri Bas Bas Bağırdı! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin hem konusu hem de oyuncuları seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyor. Her bölümde heyecanı biraz daha artan dizide Doğa ve Fatih’in aşkı ele alınsa bile yan rollerin önemi bariz bir şekilde görülüyordu. Doğa’nın görümcesi olan Nursema’nın ise son bölümde her şeyi çatır çatır söylediği sahne, sosyal medyanın gündeme oturdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!