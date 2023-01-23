Yalı Çapkını Suna Afet-i Devran Çıktı! Dizideki Hallerini Unutun, Göbeğine Kadar Açılan Kıyafetiyle…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Suna karakterine hayat veren Beril Pozam’ın sosyal medya kareleri başlardı döndürdü. Afet-i devran olduğuna dair yorumlar alan başarılı oyuncunun dizideki hallerinden eser bırakmadığı görüldü. Göbeğine kadar açılan dekolteli kareleriyle gündem yaratan Beril Pozam, sosyal medyayı salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam’ın cesur kareleri ise nefesleri kesti. Ayna karşısında verdiği pozlarla fiziğini konuşturan Beril Pozam, gündem yaratmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.