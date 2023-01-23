Yalı Çapkını Suna Afet-i Devran Çıktı! Dizideki Hallerini Unutun, Göbeğine Kadar Açılan Kıyafetiyle…

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Yalı Çapkını dizisi, Cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat veren Beril Pozam’ın cesur kareleri ise nefesleri kesti. Ayna karşısında verdiği pozlarla fiziğini konuşturan Beril Pozam, gündem yaratmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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