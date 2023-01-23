Fahriye Evcen’in Kocasından Büyük Bomba! İkinci Çocuklarını Kucaklarına Alınca Şok Paylaşımı Yaptılar…

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Özçivit, her bir sahnesiyle olay yaratıyordu. Kuruluş Osman dizisinde sadece oynamayan karakteri yaşayan Burak Özçivit, Çalıkuşu dizisinde tanıştığı Fahriye Evcen’le kısa bir süre önce ikinci çocuklarını kucaklarına almışlardı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Burak Özçivit ise gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!