Fahriye Evcen’in Kocasından Büyük Bomba! İkinci Çocuklarını Kucaklarına Alınca Şok Paylaşımı Yaptılar…
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen’in kocasından büyük bomba geldi. İkinci çocuklarına kucaklarına kısa bir süre önce alan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, şok paylaşımlarını yaptılar. Sosyal medyada yankı uyandıran bu kareler ise gündeme oturdu. İşte merak edilen tüm detaylar…
ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burak Özçivit, her bir sahnesiyle olay yaratıyordu. Kuruluş Osman dizisinde sadece oynamayan karakteri yaşayan Burak Özçivit, Çalıkuşu dizisinde tanıştığı Fahriye Evcen’le kısa bir süre önce ikinci çocuklarını kucaklarına almışlardı. Sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunan Burak Özçivit ise gündem oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.