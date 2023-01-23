Genç oyuncu Berat Efe Parlar'ın Acı Günü! Annesi Dilek Parlar Genç Yaşta Vefat Etti! Dilek Parlar Kimdir, Kaç Yaşında, Neden öldü, Hastalığı Neydi…

Berat Efe Parlar, Cem Yılmaz ile birlikte İftarlık Gazozu da dahil olmak üzere birçok projede yer aldı. Nişantaşı Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde okumaya başladı ve son olarak Tozkoparan İskender müzikalinde rol aldı. Dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımla annesi Dilek Parlar'ın hayatını kaybettiğini duyurarak şoke etti.

Rol aldığı dizi ve sinema filmleriyle dikkatleri üzerine çeken çocuk oyuncu Berat Efe Parlar, annesi Dilek Parlar'ın hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Genç oyuncunun arkadaşları destek sunarken, sanat camiası da paylaşımına yorum yaptı.

Dilek Parlar Kimdir, Kaç Yaşında, Neden öldü, Hastalığı Neydi…

Berat Efe Parlar'ın annesinin uzun yıllardır kanser tedavisi gördüğü bildirildi. Durumunun, meme kanserinden başlayarak vücudunun farklı bölgelerine yayıldığı bildirildi. Berat Efe'nin dün gece sosyal medya hesabından acı haberi duyurarak, cenaze namazının ikindi namazından sonra Şakir'in Camii'nde kılınacağını açıklamıştı.

Berat Efe Parlar Kimdir, Kaç Yaşında?

Berat Efe Parlar, Türk oyuncu. 14 Ekim 2004'te İstanbul'da doğdu. Oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle başladı ve 2008 yılında ilk televizyon rolü olan Melekler Korusun dizisinde rol aldı. Parlar, İftarlık Gazozu adlı filmde de başrolü oynamıştır.