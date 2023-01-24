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24 Oca 2023 - 10:49

Yalı Çapkını Dizisi Final Kararı Aldı! Reytingler Uçuyor Ama Seyirciler Zıplıyor! O Tarihte…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, an itibariyle final kararını aldı. Reytingler her ne kadar uçuyor olsa bile ekranlara gelen bir sahne, seyircinin sıdkının sıyrılmasına neden oldu! O tarihte ekranlara veda edeceği bilinen Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin “Çok şükür” dedirtti. İşte merak edilenler…