- 24 Oca 2023 - 10:49 G: 24 Oca 2023 - 10:50

Yalı Çapkını Dizisi Final Kararı Aldı! Reytingler Uçuyor Ama Seyirciler Zıplıyor! O Tarihte…

STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, an itibariyle final kararını aldı. Reytingler her ne kadar uçuyor olsa bile ekranlara gelen bir sahne, seyircinin sıdkının sıyrılmasına neden oldu! O tarihte ekranlara veda edeceği bilinen Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin “Çok şükür” dedirtti. İşte merak edilenler…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Hem kadrosuyla hem de hikayesiyle seyircilerin içinde fırtınalar estiren Yalı Çapkını dizisinde; Seyran ve Ferit’in büyük aşkının yavaş yavaş alevlendiği görülse bile yaşananlar cinnet geçirilmesine neden oluyordu. Dizinin yeni bölümü için sayım başlamışken; final kararı verildi. İşe merak edilen tüm detaylar…

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24 Oca 2023 - 10:49 Ankara- Yaşam

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