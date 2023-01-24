Yalı Çapkını Dizisi Final Kararı Aldı! Reytingler Uçuyor Ama Seyirciler Zıplıyor! O Tarihte…
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, an itibariyle final kararını aldı. Reytingler her ne kadar uçuyor olsa bile ekranlara gelen bir sahne, seyircinin sıdkının sıyrılmasına neden oldu! O tarihte ekranlara veda edeceği bilinen Yalı Çapkını dizisi, seyircilerin “Çok şükür” dedirtti. İşte merak edilenler…
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin son bölümü Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Hem kadrosuyla hem de hikayesiyle seyircilerin içinde fırtınalar estiren Yalı Çapkını dizisinde; Seyran ve Ferit’in büyük aşkının yavaş yavaş alevlendiği görülse bile yaşananlar cinnet geçirilmesine neden oluyordu. Dizinin yeni bölümü için sayım başlamışken; final kararı verildi. İşe merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.