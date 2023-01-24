Aşka, Sevgiliye Tövbe Diye Burçlar Belli Oldu! “Aşk” Deyince “İllallah” Diyor? İşte Aştan Sevgiden Ağzı Yanmış O Burçlar…

Birçok duyguyu aynı anda yaşayabilen insan, hayatı boyunca kendisine yarenlik edebilecek, onu iyi hissettirebilecek, iyi gününde de kötü gününde de yanında olabilecek birini arar. Okul kitaplarında yazan “insan sosyal bir varlıktır” tanımını tam olarak gözler önüne seren insan, kendisini tamamlayan ve her türlü duygusunu tatmin eden diğer yarısını bulmak için büyük bir çaba sarf eder. Doğruyu buluncaya kadar dener, yanılır, bir daha dener belki de bir daha yanılır. Ancak bazı burçlar insanın bu aşkı arayan yanına resmen kazan kaldırır.

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