Aşka, Sevgiliye Tövbe Diyen Burçlar Belli Oldu! “Aşk” Deyince “İllallah” Diyor? İşte Aşktan Sevgiden Ağzı Yanmış O Burçlar…
“Aşk” denince kaçacak delik arayan burçlar, çoğu zaman bu davranışlarını birden çok bahane ile destekler. Peki, siz yoğun bir aşk arayışında iken mutlaka uzak durmanız gereken, aşık olma fikri aklının köşesinden dahi geçmeyen o burçlar hangileridir? Aşka, Sevgiliye Tövbe Dediler! Hangi Burçlar “Aşk” Deyince “İllallah” Diyor? İşte Aştan Sevgiden Sıtkı Sıyrılmış Olan Burçlar… İşte Detaylar...
Birçok duyguyu aynı anda yaşayabilen insan, hayatı boyunca kendisine yarenlik edebilecek, onu iyi hissettirebilecek, iyi gününde de kötü gününde de yanında olabilecek birini arar. Okul kitaplarında yazan “insan sosyal bir varlıktır” tanımını tam olarak gözler önüne seren insan, kendisini tamamlayan ve her türlü duygusunu tatmin eden diğer yarısını bulmak için büyük bir çaba sarf eder. Doğruyu buluncaya kadar dener, yanılır, bir daha dener belki de bir daha yanılır. Ancak bazı burçlar insanın bu aşkı arayan yanına resmen kazan kaldırır.
İşte Aşktan Sevgiden Ağzı Yanmış O Burçlar…
Yengeç, Akrep ve Balık burçları, gezegenlerin hareketi duygusal dayanıklılıklarını test edebilecek beklenmedik olayları beraberinde getirebileceğinden, bahar aylarında romantik ilişkilerinde zorluklar yaşayabilir. Bu su işaretleri ruhsal olarak güçlü hissedebilir, ancak ilişkilerindeki değişikliklere uyum sağlamakta zorlanabilir. Partnerleri veya eşleriyle sorunlar yaşayabilirler, ancak bu deneyimlerin nihayetinde büyümelerine yardımcı olacağını unutmamak önemlidir. Partneriniz ya da eşiniz Yengeç, Akrep ya da Balık burcuysa, bahar aylarında onları daha iyi anlamaya çalışmanız önerilir.
Peki Aşka, Sevgiliye Tövbe Dediler! Hangi Burçlar “Aşk” Deyince “İllallah” Diyor? İşte Aşktan Sevgiden Ağzı Yanmış O Burçlar… İşte Detaylar...
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25 Oca 2023 - 01:29 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.