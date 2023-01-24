Kısmetse Olur Tolga - Aybüke Yapıma Ödeme Yapacak! Resti Çekip Çıkıp Gitmişlerdi; Bedeli Ağır Oldu…

12 Aralık itibariyle yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü ekranlara gelerek milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Yarışmada; aşk, kavga ve kaoslar hiç durmak nedir bilmiyordu. Tuğçe Aleyna’nın dönüşüyle birlikte ortalık iyice karışmıştı. Kızlar cephesinde büyük bir kaos vardı ve bu durum ister istemez Aybüke ve Tolga çiftine yansımıştı. Şimdiyse ikilinin yapıma yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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