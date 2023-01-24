Kısmetse Olur Tolga - Aybüke Yapıma Ödeme Yapacak! Resti Çekip Çıkıp Gitmişlerdi; Bedeli Ağır Oldu…
Youtube ekranlarının adeta yıldızı konumuna gelen Kısmetse Olur’da Aybüke ve Tolga arasında büyük bomba patladı! Yapıma yüklü miktarda ödeme yapacakları ortaya çıkan ikili, sevenlerini büyük bir şok içerisinde bıraktı. Resti çekip çıkıp giden Aybüke ve Tolga, bu hamlenin bedelini çok ağır bir biçimde ödedi. İşte merak edilen tüm detaylar…
12 Aralık itibariyle yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü ekranlara gelerek milyonların dikkatini üzerine çekiyordu. Yarışmada; aşk, kavga ve kaoslar hiç durmak nedir bilmiyordu. Tuğçe Aleyna’nın dönüşüyle birlikte ortalık iyice karışmıştı. Kızlar cephesinde büyük bir kaos vardı ve bu durum ister istemez Aybüke ve Tolga çiftine yansımıştı. Şimdiyse ikilinin yapıma yüklü miktarda ödeme yapmak zorunda kaldıkları ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.