İlk Kez Ev Alacaklara Büyük Müjde! Tam Tamına 94 Bin Lira Şak Diye Hesabınıza Yatacak! Herkes Ev Sahibi Olacak…
Ziraat Bankası, yeni bir konut kredisi kampanyası başlatmış olduğunu duyurarak müjdesini verdi. Devlet desteği ile başlatılan kampanyanın detayları, kamuoyu ile paylaşıldı. İlk Kez Ev Alacaklara Büyük Müjde! Tam Tamına 94 Bin Lira Şak Diye Hesabınıza Yatacak! Herkes Ev Sahibi Olacak… İşte Detaylar...
Enflasyonun yükselemeye başlaması, kur farkının oluşması ve daha pek çok olumsuz faktörün gündeme gelmesi, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de birtakım problemlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Sıfır konut fiyatlarının günler içerisinde iki hatta üç katına kadar yükselmesi, ikinci el konut fiyatlarını da direkt olarak etkiledi.
Son dönemlerin en büyük problemlerinden birisi olarak değerlendirilen ve yalnızca tüketicileri değil ülke ekonomisini de etkileyen bu durum, yetkilileri harekete geçirdi. Ziraat Bankası, yeni bir konut kredisi kampanyası başlatmış olduğunu duyurarak müjdesini verdi. Devlet desteği ile başlatılan kampanyanın detayları, kamuoyu ile paylaşıldı.
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24 Oca 2023 - 11:17 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.