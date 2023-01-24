İlk Kez Ev Alacaklara Büyük Müjde! Tam Tamına 94 Bin Lira Şak Diye Hesabınıza Yatacak! Herkes Ev Sahibi Olacak…

Enflasyonun yükselemeye başlaması, kur farkının oluşması ve daha pek çok olumsuz faktörün gündeme gelmesi, her sektörde olduğu gibi emlak sektöründe de birtakım problemlerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Sıfır konut fiyatlarının günler içerisinde iki hatta üç katına kadar yükselmesi, ikinci el konut fiyatlarını da direkt olarak etkiledi.

Son dönemlerin en büyük problemlerinden birisi olarak değerlendirilen ve yalnızca tüketicileri değil ülke ekonomisini de etkileyen bu durum, yetkilileri harekete geçirdi. Ziraat Bankası, yeni bir konut kredisi kampanyası başlatmış olduğunu duyurarak müjdesini verdi. Devlet desteği ile başlatılan kampanyanın detayları, kamuoyu ile paylaşıldı.

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