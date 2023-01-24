- 24 Oca 2023 - 11:29

Yaş Sınırı Yok! PTT Başvuru Yapan Kişilere Tam Tamına 1.200 TL Anında Ödeme Yapacak!

Sosyal yardım hizmetlerinin geliştirilmesinden ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasından sorumlu olan kamu kurumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönem yardımlarına ilişkin detayları paylaştı. Yaş Sınırı Yok! PTT Başvuru Yapan Kişilere Tam Tamına 1.200 TL Anında Ödeme Yapacak! İşte Detaylar...

Asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına gelen yeni yıl zamlarının ardından gözler sosyal yardım hizmetlerine çevrildi. Söz konusu maaş zamlarına bağlı olarak güncellenen sosyal yardım tutarları, ilgili gruplarda yer alan vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı. 

Ülke sınırları içerisinde yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve diğer Mavi Kart sahibi vatandaşlara, gündelik hayat içerisinde mağduriyet yaşadıkları her alan için birbirinden farklı içeriklere sahip sosyal yardım hizmetleri sunana Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönem hizmetlerini açıkladı.

 

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24 Oca 2023 - 11:29 - Gündem

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