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24 Oca 2023 - 11:50

Ömer Dizisindeki O Sahneye Kalp Dayanmadı! Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Oyunculuk Nedir Gösteriler…

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ömer’de o sahneyi izlemeye resmen yürek dayanmadı! Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar’ın karşılıklı yer aldıkları bu sahneleri görenler gözyaşlarına boğulmadı. İki zor durumda olan kadını ekranlara muhteşem bir biçimde taşıyan yapım ise gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…