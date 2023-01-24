- 24 Oca 2023 - 11:50

Ömer Dizisindeki O Sahneye Kalp Dayanmadı! Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Oyunculuk Nedir Gösteriler…

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Ömer’de o sahneyi izlemeye resmen yürek dayanmadı! Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar’ın karşılıklı yer aldıkları bu sahneleri görenler gözyaşlarına boğulmadı. İki zor durumda olan kadını ekranlara muhteşem bir biçimde taşıyan yapım ise gündem yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı, Yalı Çapkını, Kırmızı Oda gibi gerçek hikayeleri ekranlara taşıyan OGM Pictures tarafından ekranlara gelen Ömer dizisi, Pazartesi akşamına damgasını vurdu. Muhteşem oyuncu kadrosu ve ilgi çeken hikayesiyle seyircileri derinden etkilemeyi başaran Ömer dizisinin başrollerinde ise Selahattin Paşalı, Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar gibi birbirinden muhteşem oyuncular bulunuyordu. Dizinin son bölümünde ekranlara gelen Merve Dizdar ve Gökçe Bahadır sahnesi ise Twitter’ın sallanmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Oca 2023 - 11:50 Ankara- Yaşam

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