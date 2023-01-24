24 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Aracını Alan Soluğu Benzin İstasyonunda Alacak!

24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna sınırlarını ihlal eden ve o günden bu yana uygulanan tüm yaptırımlara rağmen savaş kararından vazgeçmeyen Rusya, son haftalarda savaşın şiddetini iyiden iyiye artırmaya başladı. Başkent Kiev’i düşüremediği için ülkenin doğusuna yönelen ve şiddetli çatışmalar sonucunda Soledar bölgesi üzerinde hakimiyet kuran Rus ordusu, füze saldırıları ile sivilleri de hedef almaya başladı. Bu durum dünya ülkeleri tarafından kınanmaya devam ederken savaşın etkisi ile yükselmeye devam eden brent petrol, panik yaratmaya başladı.

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