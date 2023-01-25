24 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Tepe Takla Oldu! Aracını Alan Soluğu Benzin İstasyonunda Alacak!
Benzin zammı pompaya yansımadan önce depolarını doldurmak isteyen araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını sorgulamaya başladı. 24 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Aracını Alan Soluğu Benzin İstasyonunda Alacak! İşte Detaylar...
24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna sınırlarını ihlal eden ve o günden bu yana uygulanan tüm yaptırımlara rağmen savaş kararından vazgeçmeyen Rusya, son haftalarda savaşın şiddetini iyiden iyiye artırmaya başladı. Başkent Kiev’i düşüremediği için ülkenin doğusuna yönelen ve şiddetli çatışmalar sonucunda Soledar bölgesi üzerinde hakimiyet kuran Rus ordusu, füze saldırıları ile sivilleri de hedef almaya başladı. Bu durum dünya ülkeleri tarafından kınanmaya devam ederken savaşın etkisi ile yükselmeye devam eden brent petrol, panik yaratmaya başladı.
SON DAKİKA: Zam Haberi...
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, fiyat değişikliği, 24 Ocak'ı 25 Ocak Çarşamba gününe bağlayan gece yarısı itibarıyla yapılacak.
Pompa fiyatlarına yansıyacak artışın rakamı 1,26 lira olası bekleniyor. Hatırlanacağı gibi benzin fiyatlarına en son 17 Ocak 2023 tarihinde 67 kuruş olarak zam yapılmıştı.
Motorin ve LPG'de şu an için herhangi bir fiyat artışı beklenmezken benzinin litresi ortalama 20,41 liradan satılıyor.
Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları
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25 Oca 2023 - 09:02 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.