- 24 Oca 2023 - 12:08

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanabilir… Kasığına Kadar Açılan Elbisesi Yetmedi, Göğüs Dekoltesiyle…

Yakın zamanda ekranlarda dönmeye başlayacak olan “Benim Adım Farah” dizisinde başrol olarak bulunaca olan Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’la boşanabileceğine dair yorumlar arka arkaya geldi! Dekoltenin dozunu aşan ve muhteşem karelere yer veren Demet Özdemir, kasığına kadar açılan elbisesiyle göstermiş olduğu bacakları yetmedi bir de göğüs dekoltesiyle adeta şov yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl 14 Şubat’ta biricik aşkı Oğuzhan Koç’tan evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. Tekliften birkaç ay sonra dünya evine giren ve Türkiye’nin konuştuğu bir düğün yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, herkesi şaşırtmıştı. Demet Özdemir’in gelinliği olay yaratmıştı. Güzel isim Demet Özdemir’in katılmış olduğu ödül töreninde giymiş olduğu siyahlar içerisindeki pozlar bir bakanı bir daha baktırdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Oca 2023 - 12:08 Ankara- Yaşam

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