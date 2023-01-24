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24 Oca 2023 - 12:08

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanabilir… Kasığına Kadar Açılan Elbisesi Yetmedi, Göğüs Dekoltesiyle…

Yakın zamanda ekranlarda dönmeye başlayacak olan “Benim Adım Farah” dizisinde başrol olarak bulunaca olan Demet Özdemir’in kocası Oğuzhan Koç’la boşanabileceğine dair yorumlar arka arkaya geldi! Dekoltenin dozunu aşan ve muhteşem karelere yer veren Demet Özdemir, kasığına kadar açılan elbisesiyle göstermiş olduğu bacakları yetmedi bir de göğüs dekoltesiyle adeta şov yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…