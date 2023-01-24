WhatsApp’tan Boşanma Davası Açtıracak Yenilik! Bundan Sonra Kiminle Görüştünüz Ortaya Çatır Çatır Çıkacak…

Sadece 2022 yılında 424 milyon indirime alan WhatsApp, en çok indirilen uygulamalar arasında boy göstermişti. 2009 yılında kurulan ve dünyaya tanıtılan WhatsApp uygulaması, mesajlaşmada kolaylık sağlaması ve bedava olmasıyla milyonların tercihi oluyor. Dünyadaki tüm kullanıcılarına hitap edebilmek adına dönem dönem güncellemeler yapan WhatsApp, son güncellemesiyle evli olan kişilerin başına büyük bir bela oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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