WhatsApp’tan Boşanma Davası Açtıracak Yenilik! Bundan Sonra Kiminle Görüştünüz Ortaya Çatır Çatır Çıkacak…
Dünya devi mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp’tan olay yaratan bir güncelleme daha geldi. Bunun üzerine güncellemeyi gören kişiler “Boşanma davası açtıracak güncelleme bu” yorumlarında bulundu çünkü kiminle ne mesajlaştığınız çatır çatır ortaya çıkacak. Peki, WhatsApp’ın en yeni güncellemesi ne?
Sadece 2022 yılında 424 milyon indirime alan WhatsApp, en çok indirilen uygulamalar arasında boy göstermişti. 2009 yılında kurulan ve dünyaya tanıtılan WhatsApp uygulaması, mesajlaşmada kolaylık sağlaması ve bedava olmasıyla milyonların tercihi oluyor. Dünyadaki tüm kullanıcılarına hitap edebilmek adına dönem dönem güncellemeler yapan WhatsApp, son güncellemesiyle evli olan kişilerin başına büyük bir bela oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.