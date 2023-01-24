Müge Anlı'da Şaşırtan Olay! O Sözler Ortalığı Karıştırdı! ! 30 Yıllık Kocasını Bıraktı… “Çoraplarımı Koklardı!”
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da yaşananlara artık akıl beyin dayanmaz bir konuma geldi. 30 yıllık kocasından kaçarak sevgilisi için Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen 50 yaşındaki kadın, “Çorap koklama” olayıyla herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar..
Dün sabah ekranlara gelen bölümde konulardan bir tanesi de Renginar Hanım’dı… 50 yaşındaki kadın, 30 yıldır evli olduğu adamı, sosyal medyada tanıştığı Mehmet Bey için terk etmişti. Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Renginar Hanım güzel söze kandığını ve tam tamına 30 bin Euro yani 700 bin lira dolandırıldığını ifade etmişti. Mehmet’in kendisine “Senin ayakkabından su bile içerim” dediğini dile getiren Renginar Hanım, bu sabah ekranlara gelen bölümde ise şoku yaşadı. Müge Anlı’nın sabrı taştı…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.