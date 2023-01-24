Müge Anlı'da Şaşırtan Olay! O Sözler Ortalığı Karıştırdı! ! 30 Yıllık Kocasını Bıraktı… “Çoraplarımı Koklardı!”

Dün sabah ekranlara gelen bölümde konulardan bir tanesi de Renginar Hanım’dı… 50 yaşındaki kadın, 30 yıldır evli olduğu adamı, sosyal medyada tanıştığı Mehmet Bey için terk etmişti. Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Renginar Hanım güzel söze kandığını ve tam tamına 30 bin Euro yani 700 bin lira dolandırıldığını ifade etmişti. Mehmet’in kendisine “Senin ayakkabından su bile içerim” dediğini dile getiren Renginar Hanım, bu sabah ekranlara gelen bölümde ise şoku yaşadı. Müge Anlı’nın sabrı taştı…

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