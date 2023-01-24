- 24 Oca 2023 - 12:44 G: 24 Oca 2023 - 13:21

Müge Anlı'da Şaşırtan Olay! O Sözler Ortalığı Karıştırdı! ! 30 Yıllık Kocasını Bıraktı… “Çoraplarımı Koklardı!”

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da yaşananlara artık akıl beyin dayanmaz bir konuma geldi. 30 yıllık kocasından kaçarak sevgilisi için Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen 50 yaşındaki kadın, “Çorap koklama” olayıyla herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar..

Dün sabah ekranlara gelen bölümde konulardan bir tanesi de Renginar Hanım’dı… 50 yaşındaki kadın, 30 yıldır evli olduğu adamı, sosyal medyada tanıştığı Mehmet Bey için terk etmişti. Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Renginar Hanım güzel söze kandığını ve tam tamına 30 bin Euro yani 700 bin lira dolandırıldığını ifade etmişti. Mehmet’in kendisine “Senin ayakkabından su bile içerim” dediğini dile getiren Renginar Hanım, bu sabah ekranlara gelen bölümde ise şoku yaşadı. Müge Anlı’nın sabrı taştı… 

MÜGE ANLI BÖLÜM İZLE

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Oca 2023 - 12:44 Ankara- Yaşam

# MÜGE ANLI HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müge Anlı’da Akıl Sır Ermeyen Olay! 35 Bin Euro Hiç Oldu Gitti! “Senin Ayakkabından Su İçerim!” mask
Müge Anlı’da Akıl Sır Ermeyen Olay! 35 Bin Euro Hiç Oldu Gitti! “Senin Ayakkabından Su İçerim!”
Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu… mask
Müge Anlı Arife Gökçe Olayında Son Dakika! “Sapık” Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu…
Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan İntihar mı Etti? Sinan Sardoğan Öldü mü? Gözler Müge Anlı’da…. mask
Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan İntihar mı Etti? Sinan Sardoğan Öldü mü? Gözler Müge Anlı’da….
Müge Anlı’da Seyirciyi Çılgına Çeviren Olay! 51 Yaşındaki “Dede” 18 Yaşındaki Kızla Tek Gecelik Kaçamak Yapmak İçin… mask
Müge Anlı’da Seyirciyi Çılgına Çeviren Olay! 51 Yaşındaki “Dede” 18 Yaşındaki Kızla Tek Gecelik Kaçamak Yapmak İçin…
Müge Anlı’nın Bile Nutkunun Tutulduğu Şok Olay! Çoru Çocuğu Bıraktı; Eşinin Yengesine Kaçınca… mask
Müge Anlı’nın Bile Nutkunun Tutulduğu Şok Olay! Çoru Çocuğu Bıraktı; Eşinin Yengesine Kaçınca…
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı… mask
Müge Anlı’da Arife Gökçe Bulundu mu? Sinan’ın İntihar Ettiği Konuşuluyordu; Asıl Bomba Patladı…
Müge Anlı’da Hilal Baltacı Olayı Nedir? Kendisinden 32 Yaş Büyük Adamla Dudak Dudağa… Rahmi Özkan Çıldırdı! mask
Müge Anlı’da Hilal Baltacı Olayı Nedir? Kendisinden 32 Yaş Büyük Adamla Dudak Dudağa… Rahmi Özkan Çıldırdı!
Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı Trendlerden Düşmüyor! Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Son Durum… mask
Müge Anlı’daki Arife Gökçe Olayı Trendlerden Düşmüyor! Emniyet Güçleri Harekete Geçti! Son Durum…
Müge Anlı’da Korkunç, Tüyler Ürperten Olay! Kocası Elnare'yi Dövmüş ve Aç Bırakmış! Tecavüze İddiaları Şok Etti! Yetmedi… mask
Müge Anlı’da Korkunç, Tüyler Ürperten Olay! Kocası Elnare'yi Dövmüş ve Aç Bırakmış! Tecavüze İddiaları Şok Etti! Yetmedi…
Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu… mask
Müge Anlı, “Sapık” Sinan’ın Kardeşine Ateş Püskürdü! Arife Gökçe’nin Başka Adamlarla Yakalandığı Konuşuluyordu…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanabilir… Kasığına Kadar Açılan Elbisesi Yetmedi, Göğüs Dekoltesiyle… mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanabilir… Kasığına Kadar Açılan Elbisesi Yetmedi, Göğüs Dekoltesiyle…
Ömer Dizisindeki O Sahneye Kalp Dayanmadı! Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Oyunculuk Nedir Gösteriler… mask
Ömer Dizisindeki O Sahneye Kalp Dayanmadı! Gökçe Bahadır ve Merve Dizdar Oyunculuk Nedir Gösteriler…
Kısmetse Olur Tolga - Aybüke Yapıma Ödeme Yapacak! Resti Çekip Çıkıp Gitmişlerdi; Bedeli Ağır Oldu… mask
Kısmetse Olur Tolga - Aybüke Yapıma Ödeme Yapacak! Resti Çekip Çıkıp Gitmişlerdi; Bedeli Ağır Oldu…
Yalı Çapkını Dizisi Final Kararı Aldı! Reytingler Uçuyor Ama Seyirciler Zıplıyor! O Tarihte… mask
Yalı Çapkını Dizisi Final Kararı Aldı! Reytingler Uçuyor Ama Seyirciler Zıplıyor! O Tarihte…
Survivor Barış’ın Protez Bacağını Çıkarttığı Anlar Olay Oldu! Twitter “Barış Telli” Diye İnledi… mask
Survivor Barış’ın Protez Bacağını Çıkarttığı Anlar Olay Oldu! Twitter “Barış Telli” Diye İnledi…
Altın Fiyatları Çıtayı Arşa Çıkardı! Dolar, Euro, Gram Altın… Kuyumcuya Giden Şok Olup Çıkıyor! mask
Altın Fiyatları Çıtayı Arşa Çıkardı! Dolar, Euro, Gram Altın… Kuyumcuya Giden Şok Olup Çıkıyor!
Perihan Savaş’ın Gelini Gelinliğiyle Olay Yarattı! “Abla Senin Hiç mi Sevenin Yok! Kimse Uyarmadı mı?” mask
Perihan Savaş’ın Gelini Gelinliğiyle Olay Yarattı! “Abla Senin Hiç mi Sevenin Yok! Kimse Uyarmadı mı?”
Selin Şekerci Sütyensiz Pozuyla Bakü'yü salladı! Cesur Pozlarına Beğeni Yağdı! Alevli Yorumlar Arka Arkaya Geldi… mask
Selin Şekerci Sütyensiz Pozuyla Bakü'yü salladı! Cesur Pozlarına Beğeni Yağdı! Alevli Yorumlar Arka Arkaya Geldi…
Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Uğur Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Uğur Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
Bedia Akartürk Yüzünü Gerdirdi! Bedia Akartürk Kimdir, Kaç Yaşındadır? Bedia Akartürk’ün Memleketini Duyan “Yok Artık!” Diyor! mask
Bedia Akartürk Yüzünü Gerdirdi! Bedia Akartürk Kimdir, Kaç Yaşındadır? Bedia Akartürk’ün Memleketini Duyan “Yok Artık!” Diyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
MEB Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 60 Bin Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! mask
MEB Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 60 Bin Kişiye Ekmek Kapısı Olacak!
24, 25, 26 ve 27 Ocak Hava Durumu Açıklandı! Meteoroloji O İllere Kırmızı Alarmları Çaldırdı! mask
24, 25, 26 ve 27 Ocak Hava Durumu Açıklandı! Meteoroloji O İllere Kırmızı Alarmları Çaldırdı!
Müge Anlı'da Şaşırtan Olay! Şerefsiz Sözleri Ortalığı Karıştırdı! ! 30 Yıllık Kocasını Bıraktı… “Çoraplarımı Koklardı!” mask
Müge Anlı'da Şaşırtan Olay! Şerefsiz Sözleri Ortalığı Karıştırdı! ! 30 Yıllık Kocasını Bıraktı… “Çoraplarımı Koklardı!”
WhatsApp’tan Boşanma Davası Açtıracak Dava! Bundan Sonra Kiminle Görüştünüz Ortaya Çatır Çatır Çıkacak… mask
WhatsApp’tan Boşanma Davası Açtıracak Dava! Bundan Sonra Kiminle Görüştünüz Ortaya Çatır Çatır Çıkacak…
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanabilir… Kasığına Kadar Açılan Elbisesi Yetmedi, Göğüs Dekoltesiyle… mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanabilir… Kasığına Kadar Açılan Elbisesi Yetmedi, Göğüs Dekoltesiyle…
24 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Aracını Alan Soluğu Benzin İstasyonunda Alacak! mask
24 Aralık Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Aracını Alan Soluğu Benzin İstasyonunda Alacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL