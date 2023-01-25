- 25 Oca 2023 - 09:03 G: 25 Oca 2023 - 09:04

Kar Ne Zaman Yağacak, Tarih Verildi! Meteoroloji O İllere Kırmızı Alarm Çaldı! 24, 25, 26 ve 27 Ocak Hava Durumu Açıklandı!

27 Ocak- 29 Ocak tarihleri arasında ciddi bir sıcaklık düşüşünün beklendiği yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 10 gün sürecek olan bir soğuk hava dalgasının ülkeye giriş yapmak üzere olduğunu belirten uzmanlar, bazı iller için alarm verdi. 24, 25, 26 ve 27 Ocak Hava Durumu Açıklandı! Meteoroloji O İllere Kırmızı Alarmları Çaldırdı! İşte Detaylar...

Hava Durumu

Uzunca bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam eden hava sıcaklıkları, ülke genelinde kuraklığın ortaya çıkmasına sebep oldu. Birçok yerel yönetimden susuzluğa ilişkin önemli açıklamalar gelirken beklenen yağışların ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylı bilgiler almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sıklaştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni bir rapor geldi.

Bir süredir hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor olması hatta yer yer denize giren vatandaşlara da rastlanması, ocak ayının son günleri içerisinde olduğumuz şu günlerde şaşkınlık yarattı. Son dönemlerde hava sıcaklıklarına karşı uyaran ve bir süre daha bu durumun devam edeceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konu ile ilgili olarak bir son dakika açıklaması yayınladı. Kamu kurumu, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının yakın zaman içerisinde ülkemizde hissedileceğine işaret etti.

 

Hava Durumu

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25 Oca 2023 - 09:03 - Yaşam

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