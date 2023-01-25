MEB Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Acil İş İlanı; Tam Tamına 60 Bin Kişiye Ekmek Kapısı Olacak!

Gündelik hayat şartlarının çok çeşitli faktörlere bağlı olarak giderek ağırlaşması, vatandaşların ay sonlarını getirememelerine sebep oldu. Bu durum günden güne büyüyen bir problem olarak değerlendirilmeye devam edilirken şu an işsiz olan vatandaşların büyük bir bölümü devletin himayesi altında istihdam edilmelerini sağlayacak olan personel alımı ilanlarını araştırmaya başladı. Bu noktada beklenen haber Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.

Her sene belirli kriterler çerçevesinde İŞKUR’un Toplum Yararına Programlar projesi kapsamında binlerce vatandaşın istihdam edilmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu sene de söz konusu projenin devreye alındığını belirtti. Proje kapsamında toplamda 60 bin kişinin bakanlık bünyesinde istihdam edileceğini belirten MEB, başvuru sürecinin bazı iller için başladığını ifade etti.