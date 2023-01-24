- 24 Oca 2023 - 13:15

MEB Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 60 Bin Kişiye Ekmek Kapısı Olacak!

21 Ocak tarihi itibari ile başlamış olan MEB TYP başvuruları, vatandaşlar tarafından yakın takip altına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın TYP aracılığı ile personel istihdam ettiğini duyan vatandaşlar, ilgili projeye ilişkin detayları araştırmaya başladı. MEB Personel Alımı İçin Düğmeye Bastı! Tam Tamına 60 Bin Kişiye Ekmek Kapısı Olacak! İşte Detaylar...

Gündelik hayat şartlarının çok çeşitli faktörlere bağlı olarak giderek ağırlaşması, vatandaşların ay sonlarını getirememelerine sebep oldu. Bu durum günden güne büyüyen bir problem olarak değerlendirilmeye devam edilirken şu an işsiz olan vatandaşların büyük bir bölümü devletin himayesi altında istihdam edilmelerini sağlayacak olan personel alımı ilanlarını araştırmaya başladı. Bu noktada beklenen haber Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi.

Her sene belirli kriterler çerçevesinde İŞKUR’un Toplum Yararına Programlar projesi kapsamında binlerce vatandaşın istihdam edilmesini sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, bu sene de söz konusu projenin devreye alındığını belirtti. Proje kapsamında toplamda 60 bin kişinin bakanlık bünyesinde istihdam edileceğini belirten MEB, başvuru sürecinin bazı iller için başladığını ifade etti. 

24 Oca 2023 - 13:15 - Gündem

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