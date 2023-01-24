Emekli ve Memurlara Halay Çektirecek Haber! Maaş Farkı Ödeme Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! Hesaplara Yatacak…

Her sene ocak ve temmuz aylarının başlarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri neticesinde 6 aylık maaş zamları belirlenen memurlar ve emekliler, son dönemlerde yükselen enflasyon sebebi ile bu sene refah payı düzenlemesine tabi tutuldu. Ek olarak 3600 ek gösterge düzenlemeleri sayesinde de zamlar alan memurlar ve emekliler, ocak maaşlarında yatırılmamış olan refah payı oranları ile ilgili olarak araştırmalar yapmaya başladı.

Emekli Maaş Farkları

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