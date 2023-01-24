Emekli ve Memurlara Halay Çektirecek Haber! Maaş Farkı Ödeme Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! Hesaplara Yatacak…
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, memur ve emekli maaşları için yüzde 5’lik bir düzenlemenin daha yapılmasına karar verildiğini açıklamış ve ocak ayı memur ve emekli maaşı zammını yüzde 30 olarak duyurmuştu. Emekli ve Memurlara Halay Çektirecek Haber! Maaş Farkı Ödeme Tarihi Sonunda Ortaya Çıktı! Hesaplara Yatacak…İşte Detaylar...
Her sene ocak ve temmuz aylarının başlarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verileri neticesinde 6 aylık maaş zamları belirlenen memurlar ve emekliler, son dönemlerde yükselen enflasyon sebebi ile bu sene refah payı düzenlemesine tabi tutuldu. Ek olarak 3600 ek gösterge düzenlemeleri sayesinde de zamlar alan memurlar ve emekliler, ocak maaşlarında yatırılmamış olan refah payı oranları ile ilgili olarak araştırmalar yapmaya başladı.
Emekli Maaş Farkları
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24 Oca 2023 - 13:25 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.