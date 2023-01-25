Kurtlar Vadisi Bekleyenlere Büyük Ters Köşe Geldi! Öyle Bir Yalanlama Geldi Ki, Twitter Resmen Yıkılıyor…

Ekranların en uzun soluklu dizi projeleri arasında yer alan ve yayınlandığı her dönemde reyting rekorlarını alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisi, son dönemlerin en çok konuşulan projelerinden birisi oldu. Seneler önce ekranlara veda eden ancak şu an dahi tekrar bölümleri sayesinde izleyicilerin birincil tercihleri arasında yer alan efsane dizi, yeni yayın hayatı ile gündemden düşmemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Mazhar Alanson’un sunduğu bir programa katılan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden çekileceğini müjdelemişti. Dizide canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Şaşmaz’ın müjdesi sosyal medyada gündem olmuş ve dizinin sevenleri yeni sezonun ne zaman nerede başlayacağını araştırmaya başlamıştı. Programda yapmış olduğu açıklamada hazırlıkların başladığını ve ocak ayı itibari ile Kurtlar Vadisi’nin tekrar ekranlara dönmesinin planlandığını ifade eden Şaşmaz, son günlerde diziye ilişkin araştırmaların sıklaşmasına sebep oldu.

Kurtlar Vadisi Kaos

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