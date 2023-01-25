Kurtlar Vadisi Bekleyenlere Büyük Ters Köşe Geldi! Öyle Bir Yalanlama Geldi Ki, Twitter Resmen Yıkılıyor…
Programda yapmış olduğu açıklamada hazırlıkların başladığını ve ocak ayı itibari ile Kurtlar Vadisi’nin tekrar ekranlara dönmesinin planlandığını ifade eden Şaşmaz, son günlerde diziye ilişkin araştırmaların sıklaşmasına sebep oldu. Kurtlar Vadisi Bekleyenlere Büyük Ters Köşe Geldi! Öyle Bir Yalanlama Geldi Ki, Twitter Resmen Yıkılıyor… İşte Detaylar...
Ekranların en uzun soluklu dizi projeleri arasında yer alan ve yayınlandığı her dönemde reyting rekorlarını alt üst eden Kurtlar Vadisi dizisi, son dönemlerin en çok konuşulan projelerinden birisi oldu. Seneler önce ekranlara veda eden ancak şu an dahi tekrar bölümleri sayesinde izleyicilerin birincil tercihleri arasında yer alan efsane dizi, yeni yayın hayatı ile gündemden düşmemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz senenin sonlarına doğru Mazhar Alanson’un sunduğu bir programa katılan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden çekileceğini müjdelemişti. Dizide canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Şaşmaz’ın müjdesi sosyal medyada gündem olmuş ve dizinin sevenleri yeni sezonun ne zaman nerede başlayacağını araştırmaya başlamıştı. Programda yapmış olduğu açıklamada hazırlıkların başladığını ve ocak ayı itibari ile Kurtlar Vadisi’nin tekrar ekranlara dönmesinin planlandığını ifade eden Şaşmaz, son günlerde diziye ilişkin araştırmaların sıklaşmasına sebep oldu.
Kurtlar Vadisi Kaos
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25 Oca 2023 - 09:03 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.