Survivor Aziz’in İpi Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi! Yaptıkları Çizgiyi Aşınca Gönderdi…
TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da “Kaosların Adamı” olarak tanınan Aziz’in Acun Ilıcalı tarafından gönderildiği gündeme bomba gibi düştü. İpi kesilen yarışmacının çizgiyi aşmasının ardından defalarca kez uyarı aldığı ama hiç birini umursamadığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; Ünlüler ve Gönülüller takımı kıyasıya mücadele vermişti. Her oyunu kazanan Gönüllüler dün akşam ekranlara gelen bölümde ise büyük kaybetmişti. Hal böyle olunca konseyde tüm takım birbirine girmişti. Yarışmacı arkadaşlarına “Kuş sürüleri” diyerek hitap eden Aziz’in ipinin kesildiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.