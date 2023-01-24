- 24 Oca 2023 - 16:19

Survivor Aziz’in İpi Acun Ilıcalı Tarafından Kesildi! Yaptıkları Çizgiyi Aşınca Gönderdi…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’da “Kaosların Adamı” olarak tanınan Aziz’in Acun Ilıcalı tarafından gönderildiği gündeme bomba gibi düştü. İpi kesilen yarışmacının çizgiyi aşmasının ardından defalarca kez uyarı aldığı ama hiç birini umursamadığı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bir bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; Ünlüler ve Gönülüller takımı kıyasıya mücadele vermişti. Her oyunu kazanan Gönüllüler dün akşam ekranlara gelen bölümde ise büyük kaybetmişti. Hal böyle olunca konseyde tüm takım birbirine girmişti. Yarışmacı arkadaşlarına “Kuş sürüleri” diyerek hitap eden Aziz’in ipinin kesildiği gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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24 Oca 2023 - 16:19 Ankara- Yaşam

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