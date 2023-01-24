- 24 Oca 2023 - 16:20

Acun Ilıcalı TV8’i Kapatabilir! Büyük Deprem Yaşanıyor; Darbeler Arka Arkaya… “Battı Balık…”

Survivor, MasterChef Türkiye ve O Ses Türkiye gibi yarışmaları kendi kanalına transfer eden Ilıcalı, Tv8’in “eğlence kanalı” olarak tanımlanmasına aracılık etti. Bu durum kanalın günden güne yükselen bir başarı grafiğine sahip olmasını sağlarken bugün sosyal medyada flaş iddialar gündeme geldi. Acun Ilıcalı TV8’i Kapatabilir! Büyük Deprem Yaşanıyor; Darbeler Arka Arkaya… “Battı Balık…” İşte Detaylar...

MasterChef Türkiye

Tv8 kanalını 2018 yılında satın alarak kariyerinde büyük bir sıçrama yaşayan medya patronu Acun Ilıcalı, o günden bu yana dizi ve yarışma projeleri sayesinde kanalının çok izlenenler arasına girmesini sağladı. Türk televizyonlarına kazandırdığı Survivor, MasterChef Türkiye ve O Ses Türkiye gibi yarışmaları kendi kanalına transfer eden Ilıcalı, Tv8’in “eğlence kanalı” olarak tanımlanmasına aracılık etti. Bu durum kanalın günden güne yükselen bir başarı grafiğine sahip olmasını sağlarken bugün sosyal medyada flaş iddialar gündeme geldi. 

MasterChef Türkiye

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24 Oca 2023 - 16:20 - Dizi Haberleri

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