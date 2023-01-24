- 24 Oca 2023 - 16:20

Burak Deniz’in İç Çamaşırlı Pozu Olay Yarattı! Paylaşır Paylaşmaz Sildi Ama… “Yok Artık!”

Uzun bir süredir dizi projeleri ile gündemde olan Burak Deniz, son dönemlerde iş hayatından çok özel hayatı ile anılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda Adana’da düzenlenen bir organizasyondan sonra sarhoş olduğu ve o ruh hali ile meslektaşı Nilperi Şahinkaya ile sevgilisini rahatsız ettiği söylenen Deniz, tüm hayranlarını şoke içinde bırakmıştı. Burak Deniz’in İç Çamaşırlı Pozu Olay Yarattı! Paylaşır Paylaşmaz Sildi Ama… “Yok Artık!” İşte Detaylar...

Burak Deniz Serenay Sarıkaya

Şu an Şahinkaya ile davalık olan Deniz, daha sonrasında da bir buçuk yıllık sevgilisi Didem Soydan ile yollarını ayırdığı için sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Daha önce de yollarını ayıran ancak kısa süre sonra tekrar bir araya gelen Burak Deniz ile Didem Soydan, geçtiğimiz haftalarda yine ayrılık kararı aldı. Bu ayrılığa Deniz’in Şahmaran dizisinde birlikte rol almış olduğu güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sebep olduğu ileri sürülürken taraflardan konuya ilişkin net bir açıklama gelmedi.

Burak Deniz Serenay Sarıkaya

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24 Oca 2023 - 16:20 - Magazin

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