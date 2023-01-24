2023 Kurbanlık Fiyatları Aldı Başını Gitti! Bayram Gelmeden Fiyatlar Geldi! Tam Tamına…
2023 kurbanlık fiyatları araştırma konusu oldu. Bayrama daha aylar olmasına rağmen gelen tahmini rakamlar, fiyatların alıp başını gittiğini gösterdi. Kurban Bayramı’nda bu yıl kurban kesmeyi planlayanlar ise gördükleri rakamlar karşısına ne diyeceğini şaşırdı. 2022 yılına göre gelen zam oranı ise oldukça büyük! İşte merak edilen tüm detaylar…
28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında tüm Müslüman ülkelerde dini bir bayram olan Kurban Bayramı kutlanacak. Kurban Bayramı’nda milyonlarca vatandaş ise kurban kesmek için şimdiden araştırma yapmaya başladı. Kurbanlık fiyatlarının gelen zamlardan dolayı yükseleceğinin bilincinde olan vatandaş, tahmini rakamları bile görünce şok içerisinde kaldı. Söz konusu 2023 kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapan kişiler, Google gibi arama motorlarını kullanarak; “2023 kurbanlık fiyatları” sorgusuna yer verdi. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.