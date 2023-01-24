2023 Kurbanlık Fiyatları Aldı Başını Gitti! Bayram Gelmeden Fiyatlar Geldi! Tam Tamına…

28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri arasında tüm Müslüman ülkelerde dini bir bayram olan Kurban Bayramı kutlanacak. Kurban Bayramı’nda milyonlarca vatandaş ise kurban kesmek için şimdiden araştırma yapmaya başladı. Kurbanlık fiyatlarının gelen zamlardan dolayı yükseleceğinin bilincinde olan vatandaş, tahmini rakamları bile görünce şok içerisinde kaldı. Söz konusu 2023 kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapan kişiler, Google gibi arama motorlarını kullanarak; “2023 kurbanlık fiyatları” sorgusuna yer verdi. İşte merak edilenler…

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