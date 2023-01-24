- 24 Oca 2023 - 20:15

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece Yine Mest Etti! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! “Şeker Gibi!”

2018 yılından bu yana izleyicilerini kendine hayran bırakan Yasak Elma dizisi, her hafta güncel bölümleriyle gündeme oturmayı başarıyor. Seyircilerin soluksuz izledikleri dizide her bölüm heyecan hat safhadayken, dizinin başrollerinden Eda Ece'nin pembeler içerisindeki karelerine beğeniler şelale oldu aktı! Mini bir kıyafet giyen başarılı oyuncu; hayranlarını heyecanlandırdı. Öyle ki, birçok takipçisi güzel oyuncuya “Şeker gibisin” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar...

Her sezonda ayrı heyecan taşıyan Yasak Elma dizisi, oyuncu kadrosuyla adeta şampiyonlar ligini aratmıyor. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi başarılı isimleri kadrosunda bulunduran Yasak Elma dizisinde her bölüm ilgiyle izleniyor. Dizide hayat verdiği Yıldız karakteriyle sevenlerini şaşırtan Eda Ece’nin pembe mini elbisesi ise yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! İşte merak edilenler…

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24 Oca 2023 - 20:15 Ankara- Yaşam

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Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece Yine Mest Etti! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! “Şeker Gibi!” mask
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece Yine Mest Etti! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! “Şeker Gibi!”
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