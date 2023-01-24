Anasayfa/

Foto Galeri/

24 Oca 2023 - 20:15

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece Yine Mest Etti! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! “Şeker Gibi!”

2018 yılından bu yana izleyicilerini kendine hayran bırakan Yasak Elma dizisi, her hafta güncel bölümleriyle gündeme oturmayı başarıyor. Seyircilerin soluksuz izledikleri dizide her bölüm heyecan hat safhadayken, dizinin başrollerinden Eda Ece'nin pembeler içerisindeki karelerine beğeniler şelale oldu aktı! Mini bir kıyafet giyen başarılı oyuncu; hayranlarını heyecanlandırdı. Öyle ki, birçok takipçisi güzel oyuncuya “Şeker gibisin” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar...