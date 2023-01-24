Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece Yine Mest Etti! Minicik Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! “Şeker Gibi!”
2018 yılından bu yana izleyicilerini kendine hayran bırakan Yasak Elma dizisi, her hafta güncel bölümleriyle gündeme oturmayı başarıyor. Seyircilerin soluksuz izledikleri dizide her bölüm heyecan hat safhadayken, dizinin başrollerinden Eda Ece'nin pembeler içerisindeki karelerine beğeniler şelale oldu aktı! Mini bir kıyafet giyen başarılı oyuncu; hayranlarını heyecanlandırdı. Öyle ki, birçok takipçisi güzel oyuncuya “Şeker gibisin” demeden yapamadı! İşte merak edilen tüm detaylar...
Her sezonda ayrı heyecan taşıyan Yasak Elma dizisi, oyuncu kadrosuyla adeta şampiyonlar ligini aratmıyor. Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi başarılı isimleri kadrosunda bulunduran Yasak Elma dizisinde her bölüm ilgiyle izleniyor. Dizide hayat verdiği Yıldız karakteriyle sevenlerini şaşırtan Eda Ece’nin pembe mini elbisesi ise yürekleri hop indirdi hop kaldırdı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.