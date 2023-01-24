Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Hande Erçel O İsme Yenildi! “Bu Nasıl Liste!” Neler Oluyor?

Yakın zamanda ekranlara Aile dizisiyle dönecek olan Serenay Sarıkaya milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Şahmaran dizisindeki sahneleriyle herkesi şaşırtan Serenay Sarıkaya, kuşkusuz gündemin en çok konuşulan ismi olmuştu. Demet Özdemir ise “Benim Adım Farah” dizisiyle anlaşmış, dizi çekimlerine başlamıştı bile! Evlendikten sonra ilk kez ekranlara gelecek olan Demet Özdemir hayranlarını heyecanlandırıyordu. Hande Erçel’in ise Burak Deniz’le birlikte “İki Yabancı” isimli projede yer alacağı ortaya çıkmıştı. Disney Plus’ta yayınlanacak olan bir dizide deniz kızına hayat verecek olan Hande Erçel, herkesi şaşırtmışı. Üçünün de gündemde ismi vardı ama kendilerini ezip geçen isim o oldu! İşte merak edilenler…

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