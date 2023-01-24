Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir, Hande Erçel O İsme Yenildi! “Bu Nasıl Liste!” Neler Oluyor?
Magazin dünyasının en çok konuşulan üç ismi kuşkusuz Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir ve Hande Erçel oluyor. Hem projeleriyle hem pozlarıyla hem de açıklamalarıyla olay yaratan Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir ve Hande Erçel’in o isme yenildiği gündeme bomba gibi düştü. Listenin başındaki ismi görenler ise “Bu nasıl liste” demede yapamadı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda ekranlara Aile dizisiyle dönecek olan Serenay Sarıkaya milyonların dikkatini üzerine çekmişti. Şahmaran dizisindeki sahneleriyle herkesi şaşırtan Serenay Sarıkaya, kuşkusuz gündemin en çok konuşulan ismi olmuştu. Demet Özdemir ise “Benim Adım Farah” dizisiyle anlaşmış, dizi çekimlerine başlamıştı bile! Evlendikten sonra ilk kez ekranlara gelecek olan Demet Özdemir hayranlarını heyecanlandırıyordu. Hande Erçel’in ise Burak Deniz’le birlikte “İki Yabancı” isimli projede yer alacağı ortaya çıkmıştı. Disney Plus’ta yayınlanacak olan bir dizide deniz kızına hayat verecek olan Hande Erçel, herkesi şaşırtmışı. Üçünün de gündemde ismi vardı ama kendilerini ezip geçen isim o oldu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.