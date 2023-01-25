Hande Erçel’in Yeni İmajını Görünce Şok Olacaksınız! Saçlar, Başlar O Biçim…! Hande Erçel Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç?

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları, Siyah İnci, Aşk Laftan Anlamaz gibi birçok yapımda yer alan Hande Erçel; muhteşem bir kariyer çıkışı yakalamıştı. Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteriyle tanınan Hande Erçel, son projesi olan Sen Çal Kapımı dizisinde kariyerin en büyük sıçramasını yaşamıştı. Tüm dünyada bilinen bir oyuncu haline gelen Hande Erçel’in yakın zamanda yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağı biliniyordu. Güzel ismin bu yüzden yaptığı imaj değişimi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hande Erçel Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç?

Hande Erçel, Türk oyuncu ve modeldir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okudu. 2012 yılında Azerbaycan'da bir güzellik yarışmasında yarıştı ve ikinci oldu.

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı gibi birçok Türk dizisinde rol aldı. Aşk Laftan Anlamaz'daki performansıyla En İyi Kadın Komedi Kadın Oyuncu Altın Kelebek Ödülü'nü kazandı. Sen Çal Kapımı 52. bölümüyle Eylül 2021'de sona erdi.

Hande Erçel 29 yaşında olup, 1.75 cm boyunda, 55 kilo ağırlığında, yay burcudur.

İşte habere konu olan merak edilen tüm detaylar…

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