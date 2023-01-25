- 25 Oca 2023 - 10:20 G: 25 Oca 2023 - 11:28

Hande Erçel’in Yeni İmajını Görünce Şok Olacaksınız! Saçlar, Başlar O Biçim…! Hande Erçel Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç?

Yakın zamanda ekranlara yeniden dönecek olan Hande Erçel’in yeni imajını görünce hayatınızın şokunu yaşayacaksınız! Aşkı ve işi bulan Hande Erçel’in yeni saçları ise “O biçim be” dedirtti. Farklı bir karakterle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel’in bu hallerine binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı, Güneşin Kızları, Siyah İnci, Aşk Laftan Anlamaz gibi birçok yapımda yer alan Hande Erçel; muhteşem bir kariyer çıkışı yakalamıştı. Güneşin Kızları dizisinde hayat verdiği Selin karakteriyle tanınan Hande Erçel, son projesi olan Sen Çal Kapımı dizisinde kariyerin en büyük sıçramasını yaşamıştı. Tüm dünyada bilinen bir oyuncu haline gelen Hande Erçel’in yakın zamanda yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağı biliniyordu. Güzel ismin bu yüzden yaptığı imaj değişimi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Hande Erçel Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç?

Hande Erçel, Türk oyuncu ve modeldir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okudu. 2012 yılında Azerbaycan'da bir güzellik yarışmasında yarıştı ve ikinci oldu.

Güneşin Kızları, Aşk Laftan Anlamaz, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı gibi birçok Türk dizisinde rol aldı. Aşk Laftan Anlamaz'daki performansıyla En İyi Kadın Komedi Kadın Oyuncu Altın Kelebek Ödülü'nü kazandı. Sen Çal Kapımı 52. bölümüyle Eylül 2021'de sona erdi.

Hande Erçel  29 yaşında olup, 1.75 cm boyunda, 55 kilo ağırlığında, yay burcudur.

İşte habere konu olan merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Oca 2023 - 10:20 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı! mask
Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı!
Hadise’nin Ayna Çatlatan Pozları Yürek Hoplattı! Daracık Elbisesiyle İncecik Kaldığını Gösterdi! Hadise Kaç Yaşında, Kaç Kilo? mask
Hadise’nin Ayna Çatlatan Pozları Yürek Hoplattı! Daracık Elbisesiyle İncecik Kaldığını Gösterdi! Hadise Kaç Yaşında, Kaç Kilo?
Survivor Gönüllüler Takımı İç Savaş Yaşıyor! Kavga, Kıyamet, Gürültü… Acun Ilıcalı Şok! mask
Survivor Gönüllüler Takımı İç Savaş Yaşıyor! Kavga, Kıyamet, Gürültü… Acun Ilıcalı Şok!
Zeynep Bastık Yine Dalga Konusu Oldu! “Keşke Ev Halinle Çıksaydın!” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Zeynep Bastık Yine Dalga Konusu Oldu! “Keşke Ev Halinle Çıksaydın!” Tepkiler Arka Arkaya…
Burak Deniz’in İç Çamaşırlı Pozu Olay Yarattı! Paylaşır Paylaşmaz Sildi Ama…! Burak Deniz Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Burak Deniz’in İç Çamaşırlı Pozu Olay Yarattı! Paylaşır Paylaşmaz Sildi Ama…! Burak Deniz Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Bülent Şakrak’ın Eski Eşini Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! İlk Eşi de Çok Ünlü! Tam Tamına 4 Yıl Boyunca Aynı Yastıkta Uyumuşlar… mask
Bülent Şakrak’ın Eski Eşini Duyan Şok İçerisinde Kalıyor! İlk Eşi de Çok Ünlü! Tam Tamına 4 Yıl Boyunca Aynı Yastıkta Uyumuşlar…
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir ile İbrahim Tatlıses Akrabamı! Oğlu Detayı Şok Etti! İdo Tatlıses Bile Bu Kadar Babasına Benzemiyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir ile İbrahim Tatlıses Akrabamı! Oğlu Detayı Şok Etti! İdo Tatlıses Bile Bu Kadar Babasına Benzemiyor…
Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Uğur Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Al Sancak Dizisinin Ali Banazlı’sı Uğur Güneş Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Uğur Güneş Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Nasıl Ünlü Oldu!
Özge Özpirinççi’nin İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Bir Bakan Bir Daha Baktı! Özge Özpirinççi Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Nasıl Ünlü Oldu? mask
Özge Özpirinççi’nin İç Çamaşırsız Pozları Nefes Kesti! Bir Bakan Bir Daha Baktı! Özge Özpirinççi Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Nasıl Ünlü Oldu?
Bedia Akartürk Yüzünü Gerdirdi! Bedia Akartürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bedia Akartürk Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu! mask
Bedia Akartürk Yüzünü Gerdirdi! Bedia Akartürk Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Bedia Akartürk Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hangi Burç Asla Hayır Diyemez? Hayatı Sırf Başkaları Yüzünden Ellerinden Kayıp Gidiyor! İşte Evet Demek İçin Doğmuş Olan Burçlar… mask
Hangi Burç Asla Hayır Diyemez? Hayatı Sırf Başkaları Yüzünden Ellerinden Kayıp Gidiyor! İşte Evet Demek İçin Doğmuş Olan Burçlar…
Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı! mask
Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı!
Sümela Manastırı Efsanesi Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı? Sümela Manastırı Kaç Yılında Yapıldı, Neden Ünlü? Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede? mask
Sümela Manastırı Efsanesi Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı? Sümela Manastırı Kaç Yılında Yapıldı, Neden Ünlü? Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede?
Hadise’nin Ayna Çatlatan Pozları Yürek Hoplattı! Daracık Elbisesiyle İncecik Kaldığını Gösterdi! Hadise Kaç Yaşında, Kaç Kilo? mask
Hadise’nin Ayna Çatlatan Pozları Yürek Hoplattı! Daracık Elbisesiyle İncecik Kaldığını Gösterdi! Hadise Kaç Yaşında, Kaç Kilo?
Hande Erçel’in Yeni İmajını Görünce Şok Olacaksınız! Saçlar, Başlar O Biçim…! Hande Erçel Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç? mask
Hande Erçel’in Yeni İmajını Görünce Şok Olacaksınız! Saçlar, Başlar O Biçim…! Hande Erçel Kaç Yaşında, Boyu ve Kilosu Kaç?
Survivor Gönüllüler Takımı İç Savaş Yaşıyor! Kavga, Kıyamet, Gürültü… Acun Ilıcalı Şok! mask
Survivor Gönüllüler Takımı İç Savaş Yaşıyor! Kavga, Kıyamet, Gürültü… Acun Ilıcalı Şok!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL