- 25 Oca 2023 - 11:07 G: 25 Oca 2023 - 11:12

Sümela Manastırı Efsanesi Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı? Sümela Manastırı Kaç Yılında Yapıldı, Neden Ünlü? Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede?

Sümela Manastırı, Trabzon ilinin Maçka ilçesinde yer alan, Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında yer alır. Rum Ortodoks dini için önemli bir yer olarak kabul edilir. Denizden 1150 metre ve vadiden 300 metre yüksekte yer alan bu manastır ziyaretçi akınına uğruyor. Peki, Sümela Manastırı'nın Efsanesi Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı? Sümela Manastırı Kaç Yılında Yapıldı, Neden Ünlü? Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede?

Sümela Manastırı, tarihleri arasında MS 365-395 yılları arasında inşa edildiği sanılan Kapadokya kiliseleri tarzında bir yapıdır. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır haline dönüşümü arasındaki bin yıllık dönem hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Ancak Karadeniz Rumları arasında Atina'lı Barnabas ile Sophronios adlı iki keşişin benzer rüyaları görüp, Sümela'yı kurdukları efsanesi mevcuttur. Ayrıca Trabzon İmparatoru III. Aleksios'un (1349-1390) manastırın gerçek kurucusu olduğu da düşünülmektedir.

Sümela Manastırı'nın Efsanesi Nedir?

Sümela Manastırı, 14. yüzyılda Türkmen akınlarına maruz kalmış ve Osmanlı fethinden sonra da kent savunmasında ileri karakol görevi üstlenmiştir. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmed, II. Murat, I. Selim, II. Selim, III. Murad, İbrahim, IV. Mehmed, II. Süleyman ve III. Ahmed gibi Osmanlı Padişahları da manastırın korunmasına ilişkin fermanlar yayımlamışlardır. Osmanlı döneminde manastırın geniş imtiyazları olsa da, Trabzon ve Gümüşhane bölgesindeki İslamlaşma sürecinde Hristiyan ve gizli Hristiyan köyleri ile çevrili bir alan oluşmuştur. Rus işgali sırasında Rum milislerin karargahı olarak kullanılmış ve nüfus mübadelesi sonrası önemi yitirerek Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından onarılana dek terkedilmiştir.

Yunanistan'a mübadele sonrası Karadenizli Rumlar, Veria kentinde Sümela adını verdikleri yeni bir kilise inşa etmişlerdir ve her yıl Ağustos ayında tıpkı Trabzon Sümela'da yaptıkları gibi yeni manastırın çevresinde geniş katılımlı şenlikler düzenlemektedirler. 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin izni ile Hristiyanlar tarafından Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos günü 88 yıl aradan sonra ilk ayin düzenlenmiş ve İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği I. Bartholomeos tarafından yönetilmiştir.

Peki, Sümela Manastırı'nın Efsanesi Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı? Sümela Manastırı Kaç Yılında Yapıldı, Neden Ünlü? Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede?

Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede? Sümela Manastırı Nerede, Nasıl Gidilir?

Sümela Manastırı, Trabzon ilinin Maçka ilçesinde yer alan, Meryem Ana Deresi'nin batı yamaçlarında ve deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte olan bir Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksidir.

Sümela Manastırı'nın hikayesi nedir?

Sümela Manastırı, hikayesine göre Bizans İmparatoru I. Theodosius zamanında (375-395) Atina'dan gelen Barnabas ve Sophranios isimli iki rahip tarafından kurulmuştur. Rivayete göre, iki rahip aynı rüyada Sümela'da Meryem Ana'nın ikonunun bulunduğunu görmüşler ve Trabzon'a gelip manastırı kurmuşlardır. 6'ıncı yüzyılda İmparator Justinianus'un manastırın onarılarak genişletilmesini istemesi üzerine Generallerinden Belisarios tarafından tamir edilmiştir.

Sümela Manastırını  önemli kılan nedir?

Sümela Manastırı, bölgenin en önemli manastırı olmasının yanı sıra, kurulduğu dönemden itibaren keşiş yetiştiren bir okul misyonunu taşıması, tarihi ve kültürel değeri ile öne çıkmaktadır. Ayrıca, manastırın önemli kılan diğer bir özellik de mucize gerçekleştirdiğine inanılan bir ikonaya sahip olmasıdır. Bu ikona dayanarak Karadenizli Rumlar tarafından anlatılan efsane, manastırın tarihini zenginleştirir.

Sümela Manastırı hangi dine aittir?

Sümela Manastırı, Rum Ortodoks dini için önemli bir yer olarak kabul edilir. Denizden 1150 metre ve vadiden 300 metre yüksekte yer alan bu manastır ve kilise kompleksi, UNESCO "Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi"nde yer almaktadır.

Sümela Manastırı neden ünlü?

Sümela Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinin Altındere Köyü'nde bulunan ve yeşilin ve mavinin eşsiz bir ahenk oluşturduğu doğal güzellikleri ile ünlü olmasından dolayı ünlüdür. Aynı zamanda, Trabzon'un önemli yapılarından biri olarak kabul edilen ve deniz seviyesinden 1150 metre yüksekte yer alan manastır, Meryem Ana Manastırı olarak da bilinmektedir.

Sümela Manastırı gezmek ne kadar sürer?

Sümela Manastırı'nı gezmek, ziyaret saatleri göz önüne alındığında yaz mevsiminde 09.00 - 18.00 arasında, kış mevsiminde ise 08.00 - 16.00 arasında gerçekleşebilir. Sümela Manastırı, Sümela'da gezilecek yerler arayanlar için aslında tek seçenektir ve sarp kayaların üzerine inşa edilmiş manastırda 1 gününüz göz açıp kapayıncaya kadar geçebilir.

Sümela Manastırı içinde neler var?

Sümela Manastırı içinde, kütüphane, kutsal ayazma, öğrenci odaları, misafirhane, mutfak, şapel ve ana kaya kilisesi gibi birçok bölüm yer almaktadır. Aynı zamanda yapılar geniş bir alan üzerinde konumlandırılmıştır. Ayrıca, yamaçta suyun geldiği büyük su kemeri de mevcut. Bu bölümler manastırın tarihi ve kültürel değerini gözler önüne serir ve ziyaretçilere geniş bir yelpazede deneyimler sunar.

Sümela Manastırı yürüyüş yolu ne kadar?

Sümela Manastırı'na ulaşmak için 1.2 km uzunluğunda bir yürüyüş yolu mevcut. Otobüslerin park ettiği alanda manastıra 1.2 km'lik yürüyüş yolundan dağa tırmanılabilir, ya da buradan dolmuşlarla tepeye transfer yapılabilir. Alternatif olarak, Altındere vadisinden geçen yol boyunca arabayla gidebilirsiniz.

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25 Oca 2023 - 11:07 - Yaşam

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Sümela Manastırı'nın Efsanesi Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı? Sümela Manastırı Kaç Yılında Yapıldı, Neden Ünlü? Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede? mask
Sümela Manastırı'nın Efsanesi Nedir? Hikayesi Merak Uyandırdı? Sümela Manastırı Kaç Yılında Yapıldı, Neden Ünlü? Sümela Manastırı Hangi İlimizde, Nerede?
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