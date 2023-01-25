- 25 Oca 2023 - 11:13

Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı!

Youtube ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Kısmetse Olur’da Şeyda isimli yarışmacının iç çamaşırı giymemesi resmen başına bela oldu! Göğüs ucu ve göğüsleri gözüken yarışmacının o hallerine adeta 85 milyon şahit oldu! İşte Şeyda’nın vermiş olduğu skandal frikik…

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının aşk yaşamak ve evlenmek amacıyla bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü ekranlara geliyor ve adeta ekranlarda fırtınalar estiriyor. Yarışmanın her bir bölümü ilgiyle izleniyor. Yarışmacılar arasındaki kaos, kavga ve tutku ise bitmek nedir bilmiyor. Yarışmaya katıldığında Serdar’la yakınlaşan Şeyda daha sonra ise aşkı Çağrı’da bulmuştu. Şeyda’nın giymediği iç çamaşırı ise büyük bir frikik vermesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Oca 2023 - 11:13 Ankara- Yaşam

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