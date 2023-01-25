Kısmetse Olur Şeyda’nın İç Çamaşırı Giymemesi Başına Bela Oldu! 85 Milyon Frikiğine Baktı Kaldı!

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının aşk yaşamak ve evlenmek amacıyla bulunduğu Kısmetse Olur yarışması, haftanın 6 günü ekranlara geliyor ve adeta ekranlarda fırtınalar estiriyor. Yarışmanın her bir bölümü ilgiyle izleniyor. Yarışmacılar arasındaki kaos, kavga ve tutku ise bitmek nedir bilmiyor. Yarışmaya katıldığında Serdar’la yakınlaşan Şeyda daha sonra ise aşkı Çağrı’da bulmuştu. Şeyda’nın giymediği iç çamaşırı ise büyük bir frikik vermesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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