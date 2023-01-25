Hangi Burç Neye Asla Hayır Demez! O Aktivitelere “Hayır!” Cümlesinin Kullanamazlar... İşte Evet Demek İçin Doğmuş Olan Burçlar…

Çoğu zaman kişilerin hayatlarını kabusa çeviren hayır diyememe sorunsalı, kişilerin kendi hayatlarını yaşamaktan ise başkalarının çizdiği yolda yürümek zorunda kalmalarına sebep olur. Bu durum yıllar içerisinde daha mutsuz ve daha pasif bir ruh haline sahip olunmasına ve dolayısı ile de kişilerin kendi hayatlarının figüranları olmalarına yol açar.

Koç Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Koç burcu insanların başlangıçların büyüsüne kapılmak ve atılımlara zıplamak için dünyaya geldiği, girişken bir enerjisi olduğu, esaslı bir challenge’a, çekişmeli, doyum yüksek bir kavgaya, adrenalini yüksek sportif maceralara ve kendine yapacağı şovlar ve galibiyet danslarına karşı hayır diyemeyen bir yapıya sahip olduğu anlatılmaktadır. Aynı zamanda, yorgun düştüğü mücadele yüklü bir günün sonunda, kendini arzu dumanı üstünde karşılayan sevgiliye ve spontane bir sevişmeye açık olduğu vurgulanmıştır.

Boğa Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Boğa burcu kişileri özenle hazırlanmış, çeşitli yemeklerle bezenmiş, kaliteli bir masada yemeğe karşı ilgili olduğu, lüks yemekleri tercih ettiği, konforlu ortamlarda keyif aldığı, maddi hiçbir zevke arkasını dönemeyen bir yapıya sahip olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca, kişinin keyif alanlarını genişletmeye, rahatlamaya ve sevdiğiyle şehvetli bir sevişmeye açık olduğu vurgulanmıştır.

İkizler Burcu Neye Asla Hayır Demez?

İkizler burcu kişileri sosyalleşmeye ve öğrenmeye açık olduğu ve her türlü fikir ve bilgiye ilgi duyduğu anlatılmaktadır. İkizler burada, yeni bir eğitimin başlamasını beklemektedir ve bu eğitimin içeriği dolu dolu olmasa da fikir sahibi yapacağı belirtilmektedir. Kişi, zihinsel faaliyetlere ve bilgiye karşı hayır diyemez.

Yengeç Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Yengeç burcu kişileri sevmeye ve sevilmeye açık olduğu, şefkate karşı hayır diyemeyen bir yapıya sahip olduğu anlatılmaktadır. Yengeç, aile bireyleriyle düzenlenen buluşmalara, ev yemeklerine ve nostaljik anılara karşı hayır diyemez. Aynı zamanda geçmişini canlandıran sohbetlere ve ilişkilere kulağını tıkamaz.

Aslan Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Aslan burcu kişileri ihtişama, şatafata ve gösterişe karşı çok ilgili olduğu, her ortamda lider olmak istediği ve övgüye açık olduğu anlatılmaktadır. Kişi, gözlerin ona bakmasını ve egosunun okşanmasını ister ve sözcükler dolusu pohpohlanmaya karşı hayır diyemez.

Başak Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Başak burcu kişileri sorumluluk almaya ve derleyip toplamaya açık olduğu, kaybolmuşların yardım çağrılarına cevap vermeye, detayları zevkli olan işlere yönelmeye ve mükemmelleşme yolunda adım atmaya karşı hayır diyemeyen bir yapıya sahip olduğu anlatılmaktadır. Kişi, üretkenliğine üretkenlik ve pratikliğine pratiklik katacak hiçbir şeyi reddetmez.

Terazi Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Terazi burcu kişileri sosyalleşmeye ve ilişkilere karşı açık olduğu, sanatsal değeri olan şeylere ilgi duyduğu, estetik algısını doyurmak istediği, haksızlıklara karşı göğüs germek için hazır olduğu anlatılmaktadır. Terazi burcu, küslerin imdadına koşmaya, her durumda uzlaşmaya ve alışveriş yapmaya açık olduğu için, cebinde parası olsa da olmasa da hiçbir alışverişe hayır diyemez.

Akrep Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Akrep burcu kişileri sırları ortaya çıkarmaya, bulmacaları çözmeye, gürültülü gecelerde ve karanlık fantezilerde yer almaya karşı ilgili olduğu, soğuk intikam yemeklerine, elde edilen bilgilere ve keşfedilecek bilinmeze karşı hayır diyemeyen bir yapıya sahip olduğu anlatılmaktadır.

Yay Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Yay burcu kişileri risk almaya ve maceralara kafa üstü atmaya karşı istekli olduğu, sınırsız özgürlüklere, dünyanın herhangi bir yerine seyahat etmeye ve farklı kültürlerle tanışmaya ilgi duyduğu, eğlencenin her türüne karşı hayır diyemeyen bir yapıya sahip olduğu anlatılmaktadır. Kişi, entelektüel tartışmalara, felsefelerin en derinine inmeye, dinler dünyasına açılan mistik kapılara ve fanatik olduğu bir görüşe karşı hayır diyemez.

Oğlak Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Oğlak burcu kişileri terfi, itibar ve saygı gibi konulara karşı çok ilgili olduğu, kariyerinde ilerleme sağlamak için anlaşmalara girebileceği, kariyer basamaklarını yükseltmek için güç kullanabileceği, değerine değer katacak bir sevgiliye açık olduğu ve etkinlik organizasyonlarına ve para yönetimine ilgi duyduğu anlatılmaktadır.

Kova Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Kova burcu kişileri bilimsel bilgiye, teknolojik buluşlara ve deneysel olan her şeye karşı ilgili olduğu, marjinalliği yüksek, farklılığı bol ve sınırları zorlayan deneyimleri keşfetmeye açık olduğu, korkak olmamaya, sevişme adaylarına kota koymamaya, maksimuma odaklanmaya ve dünyada karşılaşabileceği her şeye açık olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca, kişinin yüksek toplumsal duyarlılık sahibi olduğu ve tüm dezavantajlı gruplar için elini taşın altına koymaya hazır olduğu vurgulanmıştır.

Balık Burcu Neye Asla Hayır Demez?

Balık burcu kişileri şiire, müziğe, sanatsal faaliyetlere, mistik olan her şeye, falcılığa, büyücülüğe karşı ilgili olduğu, denizden gelen kehanetlere açık olduğu, yardım çağrılarına cevap vermeye, acil durum sinyallerine kulak vermeye hazır olduğu ve kendini ulvi bir amaca adamaya ve inancının ritüellerine teslim olduğu anlatılmaktadır.

Peki, “hayır” deme konusunda başarısız olan, kendi hayatını asla istediği gibi yaşayamayan burçlar hangileridir?

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