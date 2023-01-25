- 25 Oca 2023 - 11:49 G: 25 Oca 2023 - 11:50

Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Somer Şef’in gençliği büyük bir olay yarattı! Saçlarıyla, gözlükleriyle ve gençliğin vermiş olduğu karizmayla herkesi şok eden Somer Sivrioğlu’na takipçileri ise “Kızlar hastadır o zamanlar şefime” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışması, “Dünyanın En Zor Yemek Yarışması” olarak biliniyor. Bugüne kadar yüzlerce yarışmanın yarıştığı Masterchef yarışması; TV8 ekranlarını adeta süslüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından sunulan Masterchef yarışmasında jüriler ise yarışmacılardan daha çok konuşuluyor. Yarışmada giymiş olduğu kıyafetlerle ve kendi deyimine göre yaptığı soğuk esprilerle gündeme sık sık gelen Somer Sivroğlu’nun sosyal medyada yayılan gençlik kareleri herkesi şok etti. Peki, neler oluyor?

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25 Oca 2023 - 11:49 Ankara- Yaşam

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