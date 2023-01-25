Masterchef Somer Şef’in Gençliği Olay Yarattı! Saçlar, Gözlükler, Karizma… “Kızlar Hastadır Şefime!”

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı Masterchef yarışması, “Dünyanın En Zor Yemek Yarışması” olarak biliniyor. Bugüne kadar yüzlerce yarışmanın yarıştığı Masterchef yarışması; TV8 ekranlarını adeta süslüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından sunulan Masterchef yarışmasında jüriler ise yarışmacılardan daha çok konuşuluyor. Yarışmada giymiş olduğu kıyafetlerle ve kendi deyimine göre yaptığı soğuk esprilerle gündeme sık sık gelen Somer Sivroğlu’nun sosyal medyada yayılan gençlik kareleri herkesi şok etti. Peki, neler oluyor?

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