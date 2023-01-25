- 25 Oca 2023 - 12:39 G: 25 Oca 2023 - 12:40

Bebek Bezinde Vurgun Var! Market Market En Düşük Bebek Bezi O Markette Çıktı!

Özellikle artan bebek bezi fiyatları karşısında bütçeleri sıkıntıya düşen vatandaşlar, marketlerin güncel bebek bezi fiyatlarını yakın takip altına aldı. Bebek Bezinde Vurgun Var! Market Market En Düşük Bebek Bezi O Markette Çıktı! İşte Detaylar...

Bebek Bezi Fiyatları

Çok çeşitli faktörler çerçevesinde yükselişini sürdüren enflasyon, market reyonlarında yer alan ürünlere de yeni dönem zamlarının yansımasına sebep oldu. Geçtiğimiz seneden bu yana arka arkaya zamlar alan market ürünleri, tüketicilerin en temel ihtiyaçlarını bütçeleri dahilinde satın alabilmelerini dahi imkansız hale getirdi. Gıdadan tekstile kadar her türlü tüketim ürününe yüksek oranlarda zamların gelmiş olması, özellikle çocuklu aileleri büyük bir geçim derdinin içerisine doğru sürükledi.

Çekirdek ailelerinde çocuk veya çocuklar olan birçok ebeveyn, yeni dönem zamları sebebi ile çocuklarının ihtiyaçlarına yetişemediklerini ifade etmeye başladı. Özellikle artan bebek bezi fiyatları karşısında bütçeleri sıkıntıya düşen vatandaşlar, marketlerin güncel bebek bezi fiyatlarını yakın takip altına aldı. Ocak ayına girilmesi ile birlikte ürün fiyatlarını güncelleyen zincir marketlerin başında gelen Şok ve A101 Market, bünyelerinde satışa sunmuş oldukları bebek bezi çeşitlerine ilişkin fiyat açıklamasında bulundu.

Bebek Bezi Fiyatları

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25 Oca 2023 - 12:39 - Aktüel Ürünler

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