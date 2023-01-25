Bebek Bezinde Vurgun Var! Market Market En Düşük Bebek Bezi O Markette Çıktı!
Özellikle artan bebek bezi fiyatları karşısında bütçeleri sıkıntıya düşen vatandaşlar, marketlerin güncel bebek bezi fiyatlarını yakın takip altına aldı. Bebek Bezinde Vurgun Var! Market Market En Düşük Bebek Bezi O Markette Çıktı! İşte Detaylar...
Çok çeşitli faktörler çerçevesinde yükselişini sürdüren enflasyon, market reyonlarında yer alan ürünlere de yeni dönem zamlarının yansımasına sebep oldu. Geçtiğimiz seneden bu yana arka arkaya zamlar alan market ürünleri, tüketicilerin en temel ihtiyaçlarını bütçeleri dahilinde satın alabilmelerini dahi imkansız hale getirdi. Gıdadan tekstile kadar her türlü tüketim ürününe yüksek oranlarda zamların gelmiş olması, özellikle çocuklu aileleri büyük bir geçim derdinin içerisine doğru sürükledi.
Çekirdek ailelerinde çocuk veya çocuklar olan birçok ebeveyn, yeni dönem zamları sebebi ile çocuklarının ihtiyaçlarına yetişemediklerini ifade etmeye başladı. Özellikle artan bebek bezi fiyatları karşısında bütçeleri sıkıntıya düşen vatandaşlar, marketlerin güncel bebek bezi fiyatlarını yakın takip altına aldı. Ocak ayına girilmesi ile birlikte ürün fiyatlarını güncelleyen zincir marketlerin başında gelen Şok ve A101 Market, bünyelerinde satışa sunmuş oldukları bebek bezi çeşitlerine ilişkin fiyat açıklamasında bulundu.
Bebek Bezi Fiyatları
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
25 Oca 2023 - 12:39 - Aktüel Ürünler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.