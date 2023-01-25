Emekli Aylığı 5.500, 6.000 ve 7.000 TL Olanlar Dikkat! PTT’den 3.600 TL Ödemenizi Şak Diye Alacaksınız…
Karşılıksız ödeme alabilecekleri hiçbir kampanyayı kaçırmamaya gayret eden tüketiciler, özellikle ocak ayı itibari ile duyurulan güncel promosyon kampanyalarını sorgulamaya başladı. Emekli Aylığı 5.500, 6.000 ve 7.000 TL Olanlar Dikkat! PTT’den 3.600 TL Ödemenizi Şak Diye Alacaksınız…İşte Detaylar...
Gündelik hayatın giderek pahalılaşması, her kesimden vatandaşın bütçe kontrolü yapmasına sebep oldu. Temel ihtiyaçlarını dahi tane hesabı ile satın almak durumunda kalan vatandaşlar, başta bankalar olmak üzere diğer kurumlar tarafından da düzenlenen destek kampanyalarını yakın takip altına aldı.
2018 yılında yürürlüğe girmiş olan bir karar kapsamında bankalar ile maaş ödemeleri protokolü imzalayan Sosyal Güvenlik Kurumu, söz konusu protokol aracılığı ile emekli vatandaşlara maaş harici karşılıksız ödeme hizmetinin sunulabilmesini sağladı. Bu kapsamda taban tutarları protokol ile belirlenmiş olan promosyon ödemeleri özel bankaların işletim stratejileri dahilinde 2022 yılında 10 bin TL’ye kadar ulaştı.
Emekli Promosyon
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25 Oca 2023 - 12:48 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.