Emekli Aylığı 5.500, 6.000 ve 7.000 TL Olanlar Dikkat! PTT’den 3.600 TL Ödemenizi Şak Diye Alacaksınız…

Gündelik hayatın giderek pahalılaşması, her kesimden vatandaşın bütçe kontrolü yapmasına sebep oldu. Temel ihtiyaçlarını dahi tane hesabı ile satın almak durumunda kalan vatandaşlar, başta bankalar olmak üzere diğer kurumlar tarafından da düzenlenen destek kampanyalarını yakın takip altına aldı.

2018 yılında yürürlüğe girmiş olan bir karar kapsamında bankalar ile maaş ödemeleri protokolü imzalayan Sosyal Güvenlik Kurumu, söz konusu protokol aracılığı ile emekli vatandaşlara maaş harici karşılıksız ödeme hizmetinin sunulabilmesini sağladı. Bu kapsamda taban tutarları protokol ile belirlenmiş olan promosyon ödemeleri özel bankaların işletim stratejileri dahilinde 2022 yılında 10 bin TL’ye kadar ulaştı.

Emekli Promosyon

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