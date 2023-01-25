A101 Market’te Büyük İndirim Var! Perşembe Sabah Başlayacak; Çeyiz Dizenler Kopa Kopa Gidecek!
Normal şartlarda da tüketiciler tarafından sıklık ile ziyaret edilen zincir marketlerin başında gelen A101, fiyat sabitleme ve indirim kararlarının ardından resmen müşteri akınına uğradı. A101 Market’te Büyük İndirim Var! Perşembe Sabah Başlayacak; Çeyiz Dizenler Kopa Kopa Gidecek! İşte Detaylar...
Ocak ayına girilmesi ile birlikte ürünlerinde fiyat değişikliğine giden ve bu kez yeni yıl zammı ile değil yüzleri güldüren bir karar ile gündeme gelen A101 Market, binlerce ürününün fiyatını ocak ayının sonuna kadar sabitlediğini, diğer ürünlere ise çeşitli oranlarda indirimlerin uygulandığını ifade etti.
Uzunca bir süredir mevcut indirim kampanyalarının yanı sıra haftada iki kez ek indirim kampanyaları da düzenleyen A101 Market, söz konusu kampanyalarının bu hafta da devam edeceğini bildirdi. Bu kapsamda 26 Ocak Perşembe günü başlayacak olan kampanyasına ilişkin indirimli ürün kataloğu yayınlayan zincir market, gıda ürünlerinden teknolojik ürünlere kadar birçok farklı ürün grubunda dev indirimler yapıldığını belirtti. Özellikle yeni ev kurma aşamasında olan tüketicileri yakından ilgilendiren indirimli ürünler, dikkat çekmeyi başardı.
A101 Aktüel
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25 Oca 2023 - 13:11 - Aktüel Ürünler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.