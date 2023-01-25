- 25 Oca 2023 - 13:58 G: 25 Oca 2023 - 14:05

Survivor Ayşe Yüksel’in Elbisesi Linç Yedi! “Bu Çirkinlikle Seni O Minilerde Kurtarmaz!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasının hem 2021 hem de 2022 sezonunda bulunmuş olan Ayşe Yüksel’in giymiş olduğu elbiseye denilmeyen laf kalmadı. “Bu çirkinlikle seni o mini elbise bile kurtarmaz” gibi birçok yorum alan Ayşe Yüksel, herkesi şaşırttı. Peki, güzel isim Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşımda bulundu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında ilk kez 2021 sezonunda bulunan Ayşe Yüksel, performansıyla bugün kadar şampiyon olmuş birçok ismi geride bırakmayı başarmıştı. Olaylara bakış açısı ve duruşuyla milyonların kalbinde taht kurmuş olan Ayşe Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar gündem yaratmayı başardı. Giymiş olduğu mini elbisesiyle linç yiyen Ayşe Yüksel’e tepkiler arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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25 Oca 2023 - 13:58 Ankara- Yaşam

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