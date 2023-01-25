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25 Oca 2023 - 13:58

Survivor Ayşe Yüksel’in Elbisesi Linç Yedi! “Bu Çirkinlikle Seni O Minilerde Kurtarmaz!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasının hem 2021 hem de 2022 sezonunda bulunmuş olan Ayşe Yüksel’in giymiş olduğu elbiseye denilmeyen laf kalmadı. “Bu çirkinlikle seni o mini elbise bile kurtarmaz” gibi birçok yorum alan Ayşe Yüksel, herkesi şaşırttı. Peki, güzel isim Ayşe Yüksel nasıl bir paylaşımda bulundu?