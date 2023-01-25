- 25 Oca 2023 - 14:06

EYT’li Vatandaşların Dikkatine! Sadece Bunu Yaparak Maaşınızı %20 Artıracaksınız!

Sigorta girişleri ilgili tarihten önce olan ancak o dönem içerisinde yürürlüğe giren yasa sebebi ile senelerdir emekli maaşlarına kavuşamayan vatandaşlar, önümüzdeki günlerde yasalaşacağı tahmin edilen EYT düzenlemeleri ile büyük bir sevinç yaşadı. EYT’li Vatandaşların Dikkatine! Sadece Bunu Yaparak Maaşınızı %20 Artıracaksınız! İşte Detaylar...

EYT Maaşları

Sosyal Güvenlik Kurumu, belirli dönemlerde yürürlüğe giren yasalar kapsamında belirlenmiş olan şartları sağlayan tüm vatandaşlara, emekli olma şansı tanımakta ve karşılığında da ilgili vatandaşlara aylık olarak maaş ödemesi yapmaktadır. Bu kapsamda günümüzde emekli olabilmek için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartlarının sağlanması gerekirken 1999 Eylül tarihinden öncesi için herhangi bir yaş şartı bulunmuyordu.

EYT düzenleme çalışmaları kapsamında herhangi bir yaş şartının bulunmayacağını belirten yetkililer vatandaşların yüzlerini güldürürken emekli maaş hesapları da yapılmaya başlandı. Zorlu ekonomik şartların içerisinde olduğumuz şu günlerde emekli aylıklarını artırmanın yollarını arayan vatandaşlar, konu ile ilgili olarak araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada devreye giren uzmanlar, ufak bir değişiklik ile emekli maaşlarının yüzde 20’ye kadar artırılabileceğini vurguladı.

 

EYT Maaşları

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25 Oca 2023 - 14:06 - Gündem

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