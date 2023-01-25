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25 Oca 2023 - 16:36

Masterchef’in Baş Belası Fatma Nur’un Eski Halinden Eser Yok! Kürdan Gibi Kaldı, Yarışmadan Sonra…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te koca bir sezon daha geride kalmıştı. Yarışmanın yıldız isimlerinden olan ve seyirci tarafından “Baş belası” olarak anılan Fatma Nur’un son halini görenler şoktan şoka girdi. Yarışmadan sonra zayıflayan ve güzelleşen isim; hayranlarının büyük bir şok içerisinde kalmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…