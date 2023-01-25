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25 Oca 2023 - 16:55

Selin Ciğerci Leopar Desenli Bikinisiyle Ortalığı Karıştırdı! Kara Kışı Unutturdu; Fiziğiyle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, leopar desenli bikinisiyle ortalığı resmen kattı karıştırdı! Kara kışı unutturan Selin Ciğerci, 90 – 60 – 90 fiziğiyle adeta ezber bozdu. Bir bakanı bir daha baktıran Selin Ciğerci’nin bu karelerine takipçileri ise binlerce beğeni ve yorum bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…