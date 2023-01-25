Selin Ciğerci Leopar Desenli Bikinisiyle Ortalığı Karıştırdı! Kara Kışı Unutturdu; Fiziğiyle…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, leopar desenli bikinisiyle ortalığı resmen kattı karıştırdı! Kara kışı unutturan Selin Ciğerci, 90 – 60 – 90 fiziğiyle adeta ezber bozdu. Bir bakanı bir daha baktıran Selin Ciğerci’nin bu karelerine takipçileri ise binlerce beğeni ve yorum bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gökhan Çıra’yla olan evliliğiyle ün kazanan Selin Ciğerci, 2019 yılında evlenmiş ve 2021 yılında boşanma kararı almıştı. 2022 yılının ilk günlerinde yeniden barışan çift nikah masasına oturarak sevenlerini şaşırtmıştı fakat bu evlilik çok uzun sürmemiş ve 2022 yılının ortalarına doğru boşanma kararı almışlardı. Selin Ciğerci’nin şu sıralar hayatında birisinin olmadığı ise biliniyordu. Peki, Selin Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.