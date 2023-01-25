- 25 Oca 2023 - 16:55 G: 25 Oca 2023 - 16:59

Selin Ciğerci Leopar Desenli Bikinisiyle Ortalığı Karıştırdı! Kara Kışı Unutturdu; Fiziğiyle…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, leopar desenli bikinisiyle ortalığı resmen kattı karıştırdı! Kara kışı unutturan Selin Ciğerci, 90 – 60 – 90 fiziğiyle adeta ezber bozdu. Bir bakanı bir daha baktıran Selin Ciğerci’nin bu karelerine takipçileri ise binlerce beğeni ve yorum bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gökhan Çıra’yla olan evliliğiyle ün kazanan Selin Ciğerci, 2019 yılında evlenmiş ve 2021 yılında boşanma kararı almıştı. 2022 yılının ilk günlerinde yeniden barışan çift nikah masasına oturarak sevenlerini şaşırtmıştı fakat bu evlilik çok uzun sürmemiş ve 2022 yılının ortalarına doğru boşanma kararı almışlardı. Selin Ciğerci’nin şu sıralar hayatında birisinin olmadığı ise biliniyordu. Peki, Selin Ciğerci nasıl bir paylaşımda bulundu?

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25 Oca 2023 - 16:55 Ankara- Yaşam

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