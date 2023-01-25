- 25 Oca 2023 - 17:38 G: 25 Oca 2023 - 17:47

Ev Hanımlarına Tam Tamına 5.500 TL Ödeme! Maaş Gibi Her Ay Alacaksınız; Şartlar Açıklandı…

Ev hanımları bir gelirleri olmadığı için daha zor ve sıkıntılı günler geçiriyorlar. Bu durumdan yakınan ev hanımlarına tam tamına 5.500 TL ödeme verileceği açıklandı. Her ay maaş gibi 5.500 TL’yi hesaplarında görecek olan ev hanımları gerekli olan şartları araştırmaya başlayınca bizlerde Haberler Ankara olarak bir haber hazırlamak istedik! İşte merak edilen tüm detaylar…

Çalışmayan ev hanımlarına hem maaş bağlanacağı hem de emeklilik imkanı sunulacak! Belli başlı şartları taşıyan kişilere verilecek olan bu miktar, milyonların dikkatini üzerine çekti. Açıklanan şartlardan ilki prim ödeme seçeneği olurken diğeri ise evde üretim yaparak satış yapmak oluyor! İşte 5.500 TL almak için gerekli olan tüm şartlar…

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25 Oca 2023 - 17:38 Ankara- Yaşam

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