Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ortaya Çıktı! Pars Savcı mı, Metin Amir mi? Yüreğiniz Dağlanacak…
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da ölen kişi ortaya çıktı! Dizinin final sahnesinde yaşanan patlamada; Pars Savcı ve Metin Amir’in bu patlamanın altında kaldığı görülmüştü. Bunun üzerine seyirciler ise “Pars Savcı mı, Metin Amir mi öldü?” yorumlarında bulundular! Peki, Yargı dizisinde ölen kişi kim?
Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ve muhteşem bir senaryosu olan Yargı dizisinin başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncular bağlanıyordu. Her bir sahnesi olay yaratan Yargı dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken gelen fragman seyircilerin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.