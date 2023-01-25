Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ortaya Çıktı! Pars Savcı mı, Metin Amir mi? Yüreğiniz Dağlanacak…

Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ve muhteşem bir senaryosu olan Yargı dizisinin başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncular bağlanıyordu. Her bir sahnesi olay yaratan Yargı dizisinin yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenirken gelen fragman seyircilerin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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