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26 Oca 2023 - 10:28

Survivor’a Aleyna Geri Dönüyor; Aziz Gidiyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Televizyon Tarihinde İlk…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Aleyna sevenlerine ve Survivor hayallerine daha ilk bölümlerden veda etmişti. Aleyna’nın şimdi yeniden döneceği ve Aziz’in yarışmadan gideceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın kararını vermesiyle Türk televizyon tarihinde bir ilkin yaşanacağı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…