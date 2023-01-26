- 26 Oca 2023 - 10:28 G: 26 Oca 2023 - 10:30

Survivor’a Aleyna Geri Dönüyor; Aziz Gidiyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Televizyon Tarihinde İlk…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Aleyna sevenlerine ve Survivor hayallerine daha ilk bölümlerden veda etmişti. Aleyna’nın şimdi yeniden döneceği ve Aziz’in yarışmadan gideceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın kararını vermesiyle Türk televizyon tarihinde bir ilkin yaşanacağı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar; ödül oyunu için kıyasıya mücadele etmiş ve gün sonunda sadece bir takım oyunu kazanmıştı. Kıyasıya mücadelenin sonunda Ünlüler takımı oyunu kazanan taraf olmuştu. Aziz, Chaby, Yusuf Güney ve Aleyna arasından ise gecenin sonunda bir isim hayallerine veda etmişti. Şimdiyse o vedanın ardından büyük bir değişim yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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26 Oca 2023 - 10:28 Ankara- Yaşam

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Survivor’a Aleyna Geri Dönüyor; Aziz Gidiyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Televizyon Tarihinde İlk… mask
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