Survivor’a Aleyna Geri Dönüyor; Aziz Gidiyor! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Televizyon Tarihinde İlk…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümünde bir eleme yaşanmıştı. Aleyna sevenlerine ve Survivor hayallerine daha ilk bölümlerden veda etmişti. Aleyna’nın şimdi yeniden döneceği ve Aziz’in yarışmadan gideceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın kararını vermesiyle Türk televizyon tarihinde bir ilkin yaşanacağı görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Yarışmacılar; ödül oyunu için kıyasıya mücadele etmiş ve gün sonunda sadece bir takım oyunu kazanmıştı. Kıyasıya mücadelenin sonunda Ünlüler takımı oyunu kazanan taraf olmuştu. Aziz, Chaby, Yusuf Güney ve Aleyna arasından ise gecenin sonunda bir isim hayallerine veda etmişti. Şimdiyse o vedanın ardından büyük bir değişim yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.