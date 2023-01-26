- 26 Oca 2023 - 11:02

Sağlık Bakanlığı 81 İlden En Az 42.500 Personel Alımı Yapacak! Tarihler ve Meslekler Duyuruldu…

Sağlık Bakanlığı sonunda müjdeli haberi duyurdu! Tam tamına 81 ilden 42.500 personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak olan tarihlerin açıklandığı gibi personellerin ise hangi meslek grubundan olması gerektiği de açıklandı! İşte merak edilenler…

2022 yılında verilen 85 bin personel alımının ancak yarısı gerçekleşmişti. Söz konusu bakanlık, 11.317 sürekli işçi alırken; 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1.183 personel alımı yapmıştı. 42.500 personel alımının ise 2023 yılına sarkacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhabiri Yağmur Yıldız ise sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak konu hakkında Bakan Koca’nın “Biraz bekleyin” dediğini duyurmuştu. Peki, alımlar ne zaman ve hangi mesleklerden yapılacak?

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26 Oca 2023 - 11:02 Ankara- Yaşam

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