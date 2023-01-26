Öğrencilerin Dikkatine! Aylık 300 TL Tıkır Tıkır Hesaplarınızda Olacak! Karşılıksız Dağıtılıyor…
15 günlük tatilin başlamasının ardından tatile çıkan öğrenciler ve ebeveynleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuş olan Başarı Teşvik Programı’nın detaylarını araştırmaya başladı. Öğrencilerin Dikkatine! Aylık 300 TL Tıkır Tıkır Hesaplarınızda Olacak! Karşılıksız Dağıtılıyor…
Geçtiğimiz ay düzenlenmiş olan kabine toplantısının çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarı Teşvik Programı” başlığı altında geliştirilmiş olan yeni dönem desteğini duyurmuştu. 20 Ocak Cuma günü tamamlanmış olan 2022- 2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, milyonlarca öğrenci için 15 günlük tatilin başlamasını sağladı. Tatile çıkan öğrenciler ve ebeveynleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuş olan Başarı Teşvik Programı’nın detaylarını araştırmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen Başarı Teşvik Programı, son dönemlerde arama motorlarında sıklık ile sorgulanan başlıklardan birisi oldu.
“Başarı Teşvik Programı”
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26 Oca 2023 - 12:53 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.