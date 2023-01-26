- 26 Oca 2023 - 12:53

Öğrencilerin Dikkatine! Aylık 300 TL Tıkır Tıkır Hesaplarınızda Olacak! Karşılıksız Dağıtılıyor…

15 günlük tatilin başlamasının ardından tatile çıkan öğrenciler ve ebeveynleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuş olan Başarı Teşvik Programı’nın detaylarını araştırmaya başladı. Öğrencilerin Dikkatine! Aylık 300 TL Tıkır Tıkır Hesaplarınızda Olacak! Karşılıksız Dağıtılıyor…

“Başarı Teşvik Programı”

Geçtiğimiz ay düzenlenmiş olan kabine toplantısının çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Başarı Teşvik Programı” başlığı altında geliştirilmiş olan yeni dönem desteğini duyurmuştu. 20 Ocak Cuma günü tamamlanmış olan 2022- 2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemi, milyonlarca öğrenci için 15 günlük tatilin başlamasını sağladı. Tatile çıkan öğrenciler ve ebeveynleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuş olan Başarı Teşvik Programı’nın detaylarını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen Başarı Teşvik Programı, son dönemlerde arama motorlarında sıklık ile sorgulanan başlıklardan birisi oldu. 

“Başarı Teşvik Programı”

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26 Oca 2023 - 12:53 - Gündem

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