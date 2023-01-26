- 26 Oca 2023 - 23:47

Berdan Mardini Survivor Dönüşü, Ada Sırlarını İfşa Etti! Acun Ilıcalı Cinnet Geçirecek! "Gizlice Yemek..."

Ümit Erdim’den sonra Ünlüler takımında yer alan bir diğer isim olan ünlü Türkücü Berdan Mardini de kadrodan ayrıldı. Mardini’nin bu kararı herkesi şaşırtırken adadan dönen ünlü türkücü ayağının tozu ile Survivor ile ilgili bir röportaj verdi. Acun Ilıcalı Cinnet Geçirecek! Berdan Mardini Yemek Konusunda Öyle Bir Şey Dedi Ki…İşte Detaylar...

Survivor Berdan Mardini

Ekranların en sevilen yarışma programlarından birisi olan Survivor, bu sene 15 Ocak tarihi itibari ile yeni sezonuna başladı. MasterChef Türkiye’nin final yapmasının hemen ardından hiç vakit kaybetmeden izleyicisi ile buluşan Survivor, bu sene konsept değişikliğine giderek herkesi şaşırttı. Fenomenler, Gönüllüler ve Ünlüler başlıkları altında yapılan seçmeler sonrasında efsane yarışma programının 2023 kadrosuna dahil olan yarışmacılar, sezonun başlaması ile birlikte izleyiciler tarafından yakın takip altına alındı. Senelerdir reyting rekorları kıran yarışma programının, ilk 10 gün içerisinde beklenen izlenme oranına erişemediği konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz senenin şampiyonu Nisa Bölükbaşı sebebi ile birçok Survivor izleyicisi Acun Ilıcalı’ya tepki göstermiş ve yeni sezonda yarışmayı seyretmeyeceklerini ifade etmişti. Şimdiye kadar gelen reytingler izleyicilerinin açıklamalarını ciddi oranda desteklerken geçtiğimiz günlerde yarışmada erken bir veda yaşandı.

İlk eleme oylamasından sonra adaya veda eden ünlü oyuncu Ümit Erdim’den sonra Ünlüler takımında yer alan bir diğer isim olan ünlü Türkücü Berdan Mardini de kadrodan ayrıldı. Mardini’nin bu kararı herkesi şaşırtırken adadan dönen ünlü türkücü ayağının tozu ile Survivor ile ilgili bir röportaj verdi.

 

 

Survivor Berdan Mardini

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26 Oca 2023 - 23:47 - Magazin

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Berdan Mardini Survivor Dönüşü, Ada Sırlarını İfşa Etti! Acun Ilıcalı Cinnet Geçirecek! "Gizlice Yemek..." mask
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