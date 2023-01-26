- 26 Oca 2023 - 13:23

Arka Sokaklar’da Bir Devir Kapandı! Bel Kemiği Diziden Çıkıp Gitti…

17 yıllık yayın hayatına rağmen tekrar bölümleri ile dahi izleyici tarafından yakından takip edilmeye devam edilen Arka Sokaklar geçtiğimiz günlerde flaş bir karar aldı. Arka Sokaklar’da Bir Devir Kapandı! Bel Kemiği Diziden Çıkıp Gitti…İşte Detaylar...

Arka Sokaklar

Ana akım medyada yayınlanan dizi projelerinin son dönemlerde izleyicilerin dikkatlerini çekmemeye başlaması, milyonlarca liralık yatırımların çöpe gitmesine sebep oldu. Güçlü kadrolarına rağmen kısa süre içerisinde erken final kararı alan diziler yapımcıları ve oyuncuları zor duruma düşürürken senelerdir yayınlanıyor olmasına rağmen zirveyi kimselere kaptırmayan dizilerin başında gelen Arka Sokaklar, sektörün parlayan yıldızı oldu. Erler Film yapımcılığında ekranlara gelen fenomen dizi, 17 yıllık yayın hayatına rağmen tekrar bölümleri ile dahi izleyici tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor.

İlk bölümü Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmış olan ve hem güçlü kadrosu hem de senaryosu sayesinde senelerdir reyting rekorlarını alt üst etmeyi başaran Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz aylarda izleyicileri derinden üzen bir haber ile gündeme geldi. Yeni sezonun başlamasının hemen ardından yapımcısı Türker İnanoğlu’nun evinde geçirmiş olduğu bir kaza sebebi ile çekimlerine ara verildiği duyurulan fenomen dizi, yayın akışlarında yer almamaya başladı. Bu durumun yalnızca 45 gün kadar süreceğini ifade eden dizi yönetimi, geçtiğimiz günlerde flaş bir karar aldı.

 

Arka Sokaklar

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

26 Oca 2023 - 13:23 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti Dizsinden Pembe Ayrılıyor! Eşi Bile Göbek Atacak… “Kurtuluyoruz!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizsinden Pembe Ayrılıyor! Eşi Bile Göbek Atacak… “Kurtuluyoruz!”
Yalı Çapkını’nda Ferit mi Öldü, Kazım Ağa mı? O Detay Her Şeyi Ortaya Çıkardı… mask
Yalı Çapkını’nda Ferit mi Öldü, Kazım Ağa mı? O Detay Her Şeyi Ortaya Çıkardı…
Çöp Adam 9.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 26 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Çöp Adam 9.Bölüm Kesintisiz Full İzle! 26 Ocak 2023 Star TV Çöp Adam Dizisi Son Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Hayatımın Şansı 7.Bölüm Full İzle! FOX TV 26 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 8. Bölüm Fragmanı mask
Hayatımın Şansı 7.Bölüm Full İzle! FOX TV 26 Ocak 2023 Hayatımın Şansı 7. Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Hayatımın Şansı 8. Bölüm Fragmanı
O Kız 19. Bölüm Kesintisiz İzle! O Kız son bölüm Full İzle! 25 Ocak 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
O Kız 19. Bölüm Kesintisiz İzle! O Kız son bölüm Full İzle! 25 Ocak 2023 O Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Taçsız Prenses 3.Bölüm Kesintisiz Tek Parça İzle! 24 Ocak 2023 FOX TV Taçsız Prenses İlk Bölüm İzle Tek Parça! Taçsız Prenses 4. Bölüm Fragmanı! mask
Taçsız Prenses 3.Bölüm Kesintisiz Tek Parça İzle! 24 Ocak 2023 FOX TV Taçsız Prenses İlk Bölüm İzle Tek Parça! Taçsız Prenses 4. Bölüm Fragmanı!
Gecenin Ucunda 16.Bölüm Kesintisiz İzle! 24 Ocak 2023 Star TV Gecenin Ucunda Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Gecenin Ucunda 17. Bölüm Fragman mask
Gecenin Ucunda 16.Bölüm Kesintisiz İzle! 24 Ocak 2023 Star TV Gecenin Ucunda Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Gecenin Ucunda 17. Bölüm Fragman
Yürek Çıkmazı 12.Bölüm Kesintisiz İzle! 24 Ocak 2023 TRT 1 Yürek Çıkmazı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Yürek Çıkmazı 13. Bölüm Fragmanı İzle! mask
Yürek Çıkmazı 12.Bölüm Kesintisiz İzle! 24 Ocak 2023 TRT 1 Yürek Çıkmazı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Yürek Çıkmazı 13. Bölüm Fragmanı İzle!
Üç Kız Kardeş 36.Bölüm Kesintisiz İzle! 24 Ocak 2023 Kanal D Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş 37.Bölüm Fragmanı mask
Üç Kız Kardeş 36.Bölüm Kesintisiz İzle! 24 Ocak 2023 Kanal D Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! Üç Kız Kardeş 37.Bölüm Fragmanı
Teşkilat Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 22 Ocak 2023 Teşkilat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Teşkilat 63.Bölüm Fragman Yayınlandı Mı? mask
Teşkilat Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 22 Ocak 2023 Teşkilat Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! Teşkilat 63.Bölüm Fragman Yayınlandı Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı Cinnet Geçirecek! Berdan Mardini Yemek Konusunda Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Acun Ilıcalı Cinnet Geçirecek! Berdan Mardini Yemek Konusunda Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Öğrencilerin Dikkatine! Aylık 300 TL Tıkır Tıkır Hesaplarınızda Olacak! Karşılıksız Dağıtılıyor… mask
Öğrencilerin Dikkatine! Aylık 300 TL Tıkır Tıkır Hesaplarınızda Olacak! Karşılıksız Dağıtılıyor…
Doğalgaz Faturasından Yakınanlara Büyük Fırsat! PTT’den Büyük Destek Geldi; 2.500 TL Verilecek! mask
Doğalgaz Faturasından Yakınanlara Büyük Fırsat! PTT’den Büyük Destek Geldi; 2.500 TL Verilecek!
Akaryakıt Fiyatları 25 Liraya Yaklaştı! 26 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Uçtu Gitti… mask
Akaryakıt Fiyatları 25 Liraya Yaklaştı! 26 Ocak LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Uçtu Gitti…
Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor! Vakıfbank Emekli Promosyonlarını Tavan Seviyeye Çıkardı… mask
Emekli Maaşı Alan Herkesi İlgilendiriyor! Vakıfbank Emekli Promosyonlarını Tavan Seviyeye Çıkardı…
İş Bankası’ndan Büyük Kampanya! 200 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak! Şimdi Çekin, Aylarca 5 Kuruş Ödemeyin! mask
İş Bankası’ndan Büyük Kampanya! 200 Bin TL Anında Hesaplara Yatacak! Şimdi Çekin, Aylarca 5 Kuruş Ödemeyin!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL