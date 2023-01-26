- 26 Oca 2023 - 23:02

Arka Sokaklar’da Bir Devir Kapandı! Dizinin Bel Kemiği Sessizce Çıkıp Gitti… Gözyaşları Sel Oldu!

17 yıllık yayın hayatına rağmen tekrar bölümleri ile dahi izleyici tarafından yakından takip edilmeye devam edilen Arka Sokaklar geçtiğimiz günlerde flaş bir karar aldı. Arka Sokaklar’da Bir Devir Kapandı! Bel Kemiği Diziden Çıkıp Gitti…İşte Detaylar...

Arka Sokaklar

Ana akım medyada yayınlanan dizi projelerinin son dönemlerde izleyicilerin dikkatlerini çekmemeye başlaması, milyonlarca liralık yatırımların çöpe gitmesine sebep oldu. Güçlü kadrolarına rağmen kısa süre içerisinde erken final kararı alan diziler yapımcıları ve oyuncuları zor duruma düşürürken senelerdir yayınlanıyor olmasına rağmen zirveyi kimselere kaptırmayan dizilerin başında gelen Arka Sokaklar, sektörün parlayan yıldızı oldu. Erler Film yapımcılığında ekranlara gelen fenomen dizi, 17 yıllık yayın hayatına rağmen tekrar bölümleri ile dahi izleyici tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor.

İlk bölümü Temmuz 2006 tarihinde yayınlanmış olan ve hem güçlü kadrosu hem de senaryosu sayesinde senelerdir reyting rekorlarını alt üst etmeyi başaran Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz aylarda izleyicileri derinden üzen bir haber ile gündeme geldi. Yeni sezonun başlamasının hemen ardından yapımcısı Türker İnanoğlu’nun evinde geçirmiş olduğu bir kaza sebebi ile çekimlerine ara verildiği duyurulan fenomen dizi, yayın akışlarında yer almamaya başladı. Bu durumun yalnızca 45 gün kadar süreceğini ifade eden dizi yönetimi, geçtiğimiz günlerde flaş bir karar aldı.

 

Arka Sokaklar

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26 Oca 2023 - 23:02 - Dizi Haberleri

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